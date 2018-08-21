360手机N7 Pro发布：在长续航的基础上优化了拍照

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新浪手机讯 8月21日下午消息，国产手机厂商360手机举行了新品发布会，推出旗下新款手机N7 Pro。该机在主打长续航的同时，在拍照方面做了不少优化。

360手机N7 Pro售价

360手机N7 Pro搭载高通骁龙710处理器，配备6GB运行内存和64GB/128GB机身存储，同时在7.7毫米厚的机身内部放下了4000毫安时容量电池。据官方介绍N7 Pro日常使用续航能坚持两天，并且它支持18W快充，20分钟电量充至30%，100分钟可将手机充满。

李开新在发布会上表示，大电池和长续航是360手机的传承，之后会一直做下去。

设计方面，N7 Pro采用双面玻璃设计，正面是“无刘海”的“全面屏”，屏占比达到86%，背面则是横置的双摄。N7 Pro有珊瑚红和玛瑙黑两种颜色可选，其中玛瑙黑配色延续了N6 Pro上的NCVM真空镀膜玻璃工艺。

N7 Pro整体配置信息

拍照是这次360手机在N7 Pro上下功夫最多的地方。N7 Pro后置1200万像素主摄像头，单个像素尺寸达到1.25um，光圈大小为f/1.8，这可镜头主要负责影象抓取。另一颗副摄像头为200万像素，主要负责景深信息。两颗镜头配合AI智能深度学习算法、AI放模糊智能成片技术、AI智能曝光技术等功能提升拍照水平。

自拍方面，N7 Pro同样采用了双摄方案，主摄像头为1600万像素摄像头，副摄像头为200万像素。360手机为N7 Pro加入了AI美颜算法，能够更具使用者的年龄和性别急性美颜优化。

软件方面，360手机N7 Pro适配基于安卓8.1的360 OS系统。系统中内置AI语音助手、AI智能聚合、AI智能翻译等功能。

售价方面，360手机N7 Pro 6+64GB版售价1999元，6+128GB售价2299元，安全U盾需要单独购买，售价360元。（苏航）