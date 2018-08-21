360手机N7 Pro发布：在长续航的基础上优化了拍照

360手机发布“安全三把锁”：手机安全级别达到金融级

360手机N7 Pro亮相：搭载访客系统、面部识别等

新浪手机讯，8月21日下午消息，国产手机厂商360手机在北京举行新品发布会，会上360手机介绍了他们为自家手机增加的三把安全锁，它们分别是访客系统、面部识别应用锁和安全U盾。

360手机的三把安全锁

访客系统指的是在手机中单开一套系统，有点像系统分身。当有人借用手机时，就可以通过指纹识别模块开启这个单独的系统。在这个系统中一些用户的隐私数据就会隐藏起来，借用手机的人只能使用手机的基础功能。

面部识别应用锁能顺畅解锁

面部识别应用锁顾名思义，就是给单个应用设密码，通过面部识别的方式解锁。和传统的应用密码相比，面部识别的速度更快，打开应用解锁也跟自然。当面部识别发现在使用手机的人不是机主，则会弹出密码框要求输入密码。

安全U盾是360手机和紫光国微合作完成的，它是硬件级别的安全防护。安全U盾拥有国密二级认证芯片，能将手机的安全级别“提升到金融级别”。

李开新认为，智能手机就像单身公寓，如果有客人家中的一切都一览无疑。如今加入了访客系统，就像给房子做了安全隔离，加入了面部识别应用锁就像给每个房间加了一把安全锁。（苏航）