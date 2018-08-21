vivo手机正式官宣：蔡徐坤为vivo X23代言人

IT之家8月21日消息 刚刚，vivo手机官方正式宣布，蔡徐坤成为vivo手机的新代言人。

他是C位出道的新生代偶像，是帅气迷人的能量少年，闪耀如你，星途璀璨。欢迎vivo X23代言人，vivo时尚先锋@蔡徐坤 。未来，一起发现更多美。

资料显示，蔡徐坤（August），1998年8月2日出生于湖南省，中国内地男歌手、演员。

2012年4月，蔡徐坤因参加综艺节目《向上吧！少年》进入全国200强而进入娱乐圈，2016年10月，通过10人男子组合SWIN正式出道 。2018年1月，参加爱奇艺打造的中国首档偶像男团竞演养成类真人秀《偶像练习生》，并于同年4月6日获得最高票数，以NINE PERCENT九人男团C位作为队长出道。

vivo将在近期内发布X23手机，vivo把X23上的屏幕称之为“水滴屏”，屏占比超91.2%，另外该机还主打超大广角拍照。昨天vivo官方上线了X23的首批预热信息，除了中性的蓝紫（蓝黑色）配色海报外，还预示会有颇受女性用户喜爱的红紫色曝光，看来X23会从今年流行的“渐变色”着手。

此外，X23标配了屏幕指纹功能，并且是第四代的光电屏幕指纹，在解锁和识别速度上会有进一步的提升。

根据此前的报道，vivo X23将搭载骁龙670/710处理器，全新的屏幕指纹系统以及后置3倍长焦镜头和8GB内存，独立音频DAC芯片。