宣传片是不是应该也用手机原图？华为手机广告引争议

新浪手机讯 8月21日上午消息，最近华为在埃及投放的广告引起争议，原因是媒体发现这支广告中所用的效果样片均为单反相机所拍并非广告中的华为Nova3。

这支视频广告里，一对夫妇在家中举办派对，用手中的华为Nova 3轻轻松松就可以全程记录派对时刻。不过在打算自拍时对是否需要化妆犯起了纠结，最终男主用nova 3中自带的智能美颜功能战胜了女主。

整部广告的大致意思是拿出手里的Nova3，轻松拍出好照片。

Sarah Elshamy PO出的幕后照片

然而媒体从女主Sarah Elshamy的个人社交软件中发现这支广告的“照片”有问题。从Sarah发布的一些幕后照片发现在拍摄过程中，全程并非自己拍摄，而是摄影师用单反相机取代了华为Nova 3手机。

目前Sarah Elsham已经删除了这条博文。

类似情况华为已经不是初犯，它曾经将一组照片上传到Google+，并暗示是P9拍摄；但查看照片的EXIF数据，发现实际使用的是佳能EOS 5D Mark III，这是一款价值万元以上的单反设备。

当时华为发布了一份声明，声称它并没有明确表示这张照片是用P9拍摄的，而且这张照片只是“分享”以激励我们的社区。在更早的时候，华为好爆出过“买通网友刷活动好评的事”

说到“照片造价”，事实上不少手机厂商的对其态度不一，比如上周就有媒体发现三星移动在巴西当地的社交平台使用单反拍摄的照片来宣传自己Galaxy A8。而苹果则比较严谨的使用自己手机的照片，甚至你能看到手机拍摄的痕迹。

什么是广告？通过几十秒的短片将产品的特性凸显出来，向大众广而告之，这才是广告的最大意义。当然为了保证广告的质量和宣传，华为并没有在视频中强调这一内容是由单反或者手机拍摄，只是在宣传的严谨度上稍有不周，所以我们也只能说“可能这是一次造假事件”。对于广告中“造假”你怎么看？（王迪/瑞豪）