罗永浩公布的坚果Pro 2S拍摄评分没问题 但存在误导

新浪手机讯 8月21日上午消息，昨晚老罗召开了锤子科技夏季新品发布会，有网友发现，在展示坚果Pro 2S的DxO（一个常用的影像评分网站）榜单时疑似动了些小“手脚”。

现场展示图仅为拍照单项榜单 且缺失部分机型

首先是榜单的完整度问题，在现场展示的DxO榜单中坚果Pro 2S排在了前十，而根据DxO提供的数据，仅拍照单项很在意数据，排在坚果Pro 2S之上的有13款之多。虽然老罗并没有在现场说“这是DxO完整版单，或者坚果Pro 2S排到了什么位置”，但本身PPT的使用就存在误导性。

网站默认显示总分榜单 此项坚果Pro 2S得分91

其次则是老罗现场展示的这一榜单仅为DxO的拍照单项得分，而我们熟知的DxO网站则会分列：总分、拍照、视频这三项。并且默认官网主要展示的是总分榜单。

拍照一项的完整排名榜单

在目前的DxO榜单上，坚果Pro 2S的综合得分为91分，位列总分榜的第十四位。为还原拍照单项上坚果Pro 2S的表现，我们做了得分汇总，坚果Pro 2S的95分最终排名是第13位。

还原到昨晚的场景，老罗在引出数据排行的PPT时表示“我们来看下行业里出于什么水平”这是其在网上引发争议的主要原因。既然说水平，自然是完整的显示行业表现。但一下砍掉7款排名在其之上的设备，怎么说也是不能看出行业全貌的。