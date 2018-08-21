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外媒放出华为Mate 20渲染图：美人尖，三摄太个性

外媒放出华为Mate 20渲染图：美人尖，三摄太个性
2018年08月21日 08:08 IT之家
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　　华为将在今年下半年发布自家手机重磅旗舰产品——Mate 20，华为消费者业务CEO余承东已经证实，麒麟980处理器将在今年9月份的IFA展会上发布，将成为“全球首款商用7nm芯片”。

　　而Mate 20毫无疑问将首次搭载麒麟980处理器。

　　外媒xda日前根据泄漏的信息和工程机制作了一组Mate 20的外观渲染图，xda强调，由于不清楚设备的精确尺寸，所以他们不能保证前面板刘海位置的大小，也不能保证的按钮、接口、摄像头是否会完全符合实际情况。

　　但这些渲染图仍可以为我们提供一些Mate 20的信息参考。

　　我们可以看到音量键、电源按钮位于手机右侧，而SIM卡托盘在左侧。更重要的是，华为继续采用异形全面屏设计，但这一次他们已经削减其开口大小。相比华为P20，华为Mate 20刘海位置更小。

华为Mate 20采用了6.3英寸的顶级级AMOLED屏幕，分辨率为“2244×1080”。华为Mate 20采用了6.3英寸的顶级级AMOLED屏幕，分辨率为“2244×1080”。

　　华为Mate 20的顶部有一个3.5mm耳机插孔，底部包括一个麦克风、USB Type-C接口、第二个扬声器。

　　华为Mate 20采用了玻璃后壳，这是无线充电的必要性。此外，华为Mate 20还采用了后置三摄像头。华为Mate 9发布于2016年11月，华为Mate 10发布于去年十月，所以我们预计华为Mate 20在2-3个月的时间内公布。

　　XDA公布的配置：

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