新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

运营商泄密：新iPhone将于9月14日开始预订

2018年08月21日08:02  新浪手机   收藏本文     

　　新浪手机讯，8月21日上午消息，一些德国运营商以已经确认，苹果公司2018年的新iPhone系列将于当地时间9月14日星期五开始预订。

　　这个时间证明了我们之前的猜测，苹果今年的秋季发布会，举行日期应该是9月12日。

　　之前我们曾有有一篇文章详细分析为啥这两天可能性最大，可以看这里《掐指一算：今年的苹果秋季发布会 应该是9月12日》

三款新iPhone机模已经上市三款新iPhone机模已经上市

　　如果盘点一下过往几年，除了iPhone 4在六月WWDC发布，4S在10月（乔布斯在发布会后两天去世），其余都是9月的第二周。人们相信苹果今年也会在9月第二周的星期三开发布会，那么周五开始预订也就合情合理了。

　　根据传闻，今年年会更新三款新iPhone，屏幕比较大那两款还肯有双卡双待，iPad将去掉Home键，Apple Watch也将有更大的屏占比。

　　新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果iPhone

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有