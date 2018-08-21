运营商泄密：新iPhone将于9月14日开始预订

新浪手机讯，8月21日上午消息，一些德国运营商以已经确认，苹果公司2018年的新iPhone系列将于当地时间9月14日星期五开始预订。

这个时间证明了我们之前的猜测，苹果今年的秋季发布会，举行日期应该是9月12日。

之前我们曾有有一篇文章详细分析为啥这两天可能性最大，可以看这里《掐指一算：今年的苹果秋季发布会 应该是9月12日》

三款新iPhone机模已经上市

如果盘点一下过往几年，除了iPhone 4在六月WWDC发布，4S在10月（乔布斯在发布会后两天去世），其余都是9月的第二周。人们相信苹果今年也会在9月第二周的星期三开发布会，那么周五开始预订也就合情合理了。

根据传闻，今年年会更新三款新iPhone，屏幕比较大那两款还肯有双卡双待，iPad将去掉Home键，Apple Watch也将有更大的屏占比。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）