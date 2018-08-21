荣耀8X首发通信“电梯模式” 配备升级版GPU Turbo

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近期，关于荣耀8X工信部图片传的沸沸扬扬，荣耀8X在媒体层层揭秘下，关注度也是与日俱增。

今天，荣耀手机发布以巨型8X霸屏海报的形式正式确认，下一代畅玩X系列产品将会去掉“畅玩”，直接命名为8X，并以系列产品呈现，这里面也真正意义上坐实了此次荣耀8X核弹级腰部产品定位，至少会有2款产品同期发布，不排除会出现荣耀8X、荣耀8X Pro的可能。

另外，从官方海报透露的 “这一次会不会用力太猛”“震撼屏霸”等字样大致可以推测，荣耀8X在外观设计和硬件规格方面都超过了以往“荣耀畅玩X”系列，把很多不该出现在这代产品的配置放在了这代产品上。因此荣耀内部才会拿掉“畅玩”二字，而这一做法也从侧面反应出荣耀8X系列的此次战略地位升级。

此前媒体爆料，荣耀8X除了会配备旗舰级处理器，以及专门为其加入升级版的GPU Turbo等高于上一代的配置。此次，荣耀结合华为30年的通信研发积累，荣耀8X还将首发华为最新技术“电梯模式”。众所周知，通信技术一直是华为的强项，关于通信的重大突破性技术首发也会选择在旗舰机上，而这次首发荣耀8X，再一次谙合了荣耀8X升级产品线的传闻。

据悉，“电梯模式”这项通信技术为了解决用户进出电梯会因为网络切换而出现短暂信号丢失这一普遍现象。比如，在进出电梯使用手机通话的过程中，信号会有中断的现象。据爆料，当用户在使用荣耀8X时，“电梯模式”可以做到进出电梯切换没有延迟，无论通话还是其他操作都无影响。

此外，荣耀8X还将首发升级版的“高铁模式”。此前曾在华为Mate 10首发，荣耀8X将会升级该功能，让用户在乘坐高铁时获得更加稳定的信号。

以上可以推测出，性能有突破性提升的荣耀8X售价很有可能超过2000元。但是，纵观整个畅玩系列，荣耀畅玩X系列已身居千元旗舰地位，为了延续这部分目标用户，荣耀8X也可能采用激进的售价，维持原价不变，让其成为有口皆碑的更具性价比的手机。