杨洋秀OPPO R17自拍样张 粉丝疯狂表白

在所有手机厂商中，OPPO可以说是代言人阵容最为强大的，甚至可以让他们开一场大型演唱会。而作为代言人，给自己代言的产品进行宣传当然是理所当然的事情。就在昨天，OPPO手机的代言人之一杨洋，便首次晒出了R17 Pro新机的自拍样张，引发粉丝疯狂表白。

OPPO R17 Pro

OPPO R17系列将发布

图片中的杨洋，手捧鲜花，戴着眼镜来了一组九连拍，虽然车内光线一般，但效果还是很出众的。帅气的样子让粉丝疯狂表白，@回眸一笑icon 说：你自拍最好了！！！发吧！！@流川咩 表示：杨洋哥哥快回来！！！@小太洋是杨洋的洋呀_ 回复：杨洋哥哥自拍最好看。@厂花是大花 大赞：杨洋自拍世界第一好看，杨洋超级大帅哥……

杨洋晒OPPO R17 Pro样张

根据目前已知的消息，OPPO R17 Pro将后置三摄，且其中一颗为TOF镜头，前置AI美颜镜头。配置上，该机或将配备骁龙710处理器。相比之下，配备骁龙670的OPPO R17，辅以8GB+128GB内存组合，售价为3499元。据此推测，OPPO R17 Pro的价格在4000元左右。