高通骁龙855不支持5G 明年旗舰手机如何是好

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最近摩托罗拉发布的P30完美将自己的热度炒到了顶峰，甚至超过了全球首款5G手机——Moto Z3。三大运营商都在轰轰烈烈发力5G之时，手机作为5G技术的第一受益人，其热度一直不衰减。但是，作为手机芯片巨头的高通，却给这技术浇上了一盆冷水。

一直以来，高通骁龙的处理器凭借其高性能、带宽优势一直是各家旗舰手机眼中的香饽饽。2019年将会大规模应用在旗舰手机上的骁龙855，遗憾的是，新平台并不会集成5G基带。

据Slashleaks曝光的一份高通资深工程师的个人档案，骁龙855集成骁龙X24基带，进一步印证了其不支持5G的说法。

骁龙X24基带发布于今年2月，是高通4G时代的收官作品。其采用7nm工艺，下行速度高达2Gbps，支持7CA（载波聚合）、4X4 FD-MIMO等。X24原定于今年晚些时候商用，明年推出终端，这与骁龙旗舰新品年底发布的传统不谋而合。

在本次的爆料还指出，2019年骁龙855手机的大致推出顺序为：联想首发，接下来是三星Galaxy S10、LG、OPPO、小米、vivo和谷歌Piexl。

2019年作为5G的发力之年，合作厂商的5G技术却还没能完整跟进，这也侧面证实了5G技术在明年还无法彻底普及到旗舰手机上，高质量、稳定的4G服务仍是2019年的主流。