新浪手机> 新机曝光 > 正文

高通骁龙855不支持5G 明年旗舰手机如何是好

高通骁龙855不支持5G 明年旗舰手机如何是好
2018年08月21日 07:50 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网　　

　　最近摩托罗拉发布的P30完美将自己的热度炒到了顶峰，甚至超过了全球首款5G手机——Moto Z3。三大运营商都在轰轰烈烈发力5G之时，手机作为5G技术的第一受益人，其热度一直不衰减。但是，作为手机芯片巨头的高通，却给这技术浇上了一盆冷水。

　　一直以来，高通骁龙的处理器凭借其高性能、带宽优势一直是各家旗舰手机眼中的香饽饽。2019年将会大规模应用在旗舰手机上的骁龙855，遗憾的是，新平台并不会集成5G基带。

　　据Slashleaks曝光的一份高通资深工程师的个人档案，骁龙855集成骁龙X24基带，进一步印证了其不支持5G的说法。

　　骁龙X24基带发布于今年2月，是高通4G时代的收官作品。其采用7nm工艺，下行速度高达2Gbps，支持7CA（载波聚合）、4X4 FD-MIMO等。X24原定于今年晚些时候商用，明年推出终端，这与骁龙旗舰新品年底发布的传统不谋而合。

　　在本次的爆料还指出，2019年骁龙855手机的大致推出顺序为：联想首发，接下来是三星Galaxy S10、LG、OPPO、小米、vivo和谷歌Piexl。

　　2019年作为5G的发力之年，合作厂商的5G技术却还没能完整跟进，这也侧面证实了5G技术在明年还无法彻底普及到旗舰手机上，高质量、稳定的4G服务仍是2019年的主流。

高通骁龙8555G
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有