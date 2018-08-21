监管文件再泄密：九月Apple Watch要来了

新浪数码讯 8月21日上午消息，一些媒体发现，欧亚经济委员会（Eurasian Economic Commissio，简称EEC）数据库里新增加了几款新的Apple Watch型号标识。这意味着这些新款智能表已经离发布不远。

之前，欧亚经济委员会的数据库曾地曝光过AirPods、iPhone 7、新MacBook和2018款iPad等众多苹果新产品。这组织因为是政府机关，电子产品在欧洲上市前，需要进行报备许可，因此也成了爆料者们乐意寻找线索的地方。

而如今，“Series 4”被标记在6款智能表上，同时被标注会随watchOS 5新版系统一起发布。

EEC的Apple Watch备案，其中有去年款，也有一些没见过的数字型号

目前注册的产品有6款，数字型号是型号是A1977、A1978、A1975、A1976、A2007和A2008。我们猜测，可能包含了不同大小，以及带有GPS或4G LTE网络的型号。

不过，假设与之前的所有Apple Watch一样，Series 4的每个型号都有两个尺寸，那么苹果似乎只会推出三个款型。而上一代，也就是Series 3有8款（两种铝合金GPS款，六种铝/钢/陶瓷材质的4G网络款），这就意味着，要么苹果减掉了手表产品线的一些型号，要么就是他们放弃了昂贵的陶瓷表壳那款。

第四代Apple Wtach将是一次大升级

根据之前的预测，这次Apple Watch将是一次大升级，苹果将会提升手表的“屏占比”，在同样大小的机身里，塞进更大的屏幕。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。

（晓光）