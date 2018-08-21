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iPhone XS Plus高清渲染图来了 高配版价格过万

iPhone XS Plus高清渲染图来了 高配版价格过万
2018年08月21日 07:43 手机中国
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　　每年9月份发布的新iPhone都是整个科技圈的焦点所在，正是由于其人气之高，往往新iPhone刚发布，下一款iPhone的消息便开始曝光了。目前距离苹果发布会大概还有一个月的时间，已经有媒体开始大量曝光新iPhone的消息，其中就有iPhone XS Plus的高清渲染图。

iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）

　　根据之前的消息，苹果今年将发布3款新机，除了iPhone X的升级款之外，还将推出该机的大屏幕版本以及更为廉价的LCD屏版本，其屏幕尺寸分别是5.8英寸、6.5英寸和6.1英寸。图中这款iPhone XS Plus（具体型号名未知，姑且这么叫吧）便是6.5英寸大屏版，该机拥有黑、银和金三种配色，整体风格依然延续iPhone X的设计。

iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）
iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）iPhone XS Plus渲染图（图片源自微博）

　　最新爆料显示，苹果很有可能会为6.5英寸的iPhone XS Plus配备一根手写笔，看起来是为了抗衡三星Note9。如果该机真的存在，那么它肯定是3款手机中定位最高的。要知道iPhone X 256GB版的国行价格已经逼近1万元，那么该机的起售价极有可能会超过万元，顶配版的价格已经很难现象。

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