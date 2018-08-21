街边修手机的五大套路 看完让人瑟瑟发抖

拆机换件竟然还能提前收费

智能手机发展至今已是每个人手中必不可少的电子产品，当然了，有了手机就必不可少的会有很多线下的手机维修店，有的确实是官方授权服务点，可是更多的则是那些二三线城市的无良小商贩，坑起你来让人咬牙切齿。

今年“3·15”，我们走访了不少官方手机维修店，当然了，那些不起眼的街边维修店也是我们走访的对象。经调查发现，一般官方售后维修店的价格要比街边商贩贵上不少，基于此很多普通用户就会选择街边的维修店去修理，但是街边的维修店大多都是私营，不会很正规，所以经常会被人家用一些看似专业的术语坑骗，接下来我就为大家整理了街边修手机的N个套路，希望大家以后能够避免受骗。

今日话题：你被街边维修手机店坑过吗？

“手机得检测一下，你把拆机服务费交一下”

智能手机发展越来越快， 当手机出故障之时，很少有人能够用肉眼能够分辨出来，所以说拆机检验是非常有必要的。不过，官方售后维修店是不管你手机产品是否过保，在拆机检验的时候都不会进行收费，那些进门张口就要拆机服务费的，一定是将你当成嘴里的“小绵羊”想要狠狠的咬上一口。

这里我要提醒大家一句，一款手机产品，大体构造就是屏幕、电池、摄像头、传感器、扬声器听筒、马达、尾插、射频芯片和存储，其内部构造是非常精密的。且不说街边维修店维修技师是否专业，只看店铺结构杂乱的配件和环境就已经让人很没有安全感了。

熟知手机行业的朋友应该清楚，手机如果拆机势必会让手机的防水性能下降不少，所以从各方面，如果各位手机需要维修，最好还是前往官方售后维修店，远离这些不怎么靠谱的街边未授权小店。

手机背板的密封胶

“你屏幕和电池都不行了，需要都换一下”

这是我和身边朋友碰到最多的一句话，只要我手机有点毛病，只要需要维修的时候，前往这种街边维修店基本上都会告诉我这样的一句话。

一般来说，维修手机屏幕和电池都属于大维修了，而且也是维修手机最贵的几个选项。手机屏幕分为三个层次，最外层的是玻璃保护壳、其次是触控层和显示层。一般显示和触摸都没有问题的时候是不需要换整个屏幕的。

说到这我们不得不提起熟悉的苹果手机，之前笔者就是苹果手机维修人员，关于这一行的暴利还是比较清楚的。以苹果手机屏幕维修来说，官方售价可能上千元，而街边小商贩可能只收你500元，高额的价格落差你肯定心动。

不过你要清楚，这种街边商贩是不可能有真正的原厂屏幕的，其所为的原厂其实就是其他手机上拆下来的屏幕，这些屏幕一般的来源都是二手iPhone。维修人员把二手iPhone的屏幕拆下来，好好搭理搭理，该清洗清洗，该擦就擦。捯饬的干干净净，贴膜、上包装这就是原拆屏。

电池那就更不用多说，那是非常容易仿造的，就算给你换上非原装电池，装上后壳之后你也看不出来，造假成本低、收到回报丰厚，这也就是为何我不推荐大家前往第三方街边小店的理由。

没有保障 专坑小白套路颇多

当然了，除了上述咱们提到的两大维修套路之外，更多的肯定还是专门用来骗小白的套路或者话术，这些你也一定要注意。

“你手机不是在我这维修的，我们不管”

这应该属于售后范围，一般而言那些小的维修手机店并不会给你出示发票（现在已经很少见了），但是就怕那种三言两语糊弄到你的店家：放心啦兄弟，我们这肯定会给你保修的，出问题直接拿过来就好。

如果你轻信店家的话术，最后吃亏倒霉的绝对是自己。不要相信那些边修手机边跟你套近乎的人，哥长哥短的，时候翻脸绝对比翻书还快。当然了，最后补充一句，现在法制社会这样无凭证修手机的商家已经很少见，但是如果各位决定前往街边小商贩，务必要问清楚保修的情况，和后续流程，并让其提供保修证明。

切记小心街边修手机商贩

“放心吧，我们提供的绝对是原厂配件”

一般的街边手机维修店是不会有真正意义上的原装配件的。因为笔者早些年间就是干这行的，所以说对这一行还是有一定的了解的——要新的就不是原装的，拆机的就是原装的，要原装就没有新的，要新的肯定不是原装的。

简单来说，非官方授权店或者官方店所提供的所谓“原装配件”，大部分都是二手手机上拆下来的，或者更无良的商家更多的只会拿出两个一模一样的，然后告诉你这是原装的，其实并非原装，说白了都是套路。

尽管相比原厂的配件要便宜不少，但是质量方面的保证谁能给你？轻一点让你三天两头手机出问题，严重的危急生命财产安全，这样的后果你可想清楚了？

“原装配件”你敢要么？

“兄弟你手机放这就行，一会过来拿”

进门就跟你哥长哥短的兄弟相称，看那架势好像你就是他失散多年的亲兄弟。但是这同样也可以看做是街边商贩的一大套路，使你降低戒心，试探你是不是一个好骗的人，为后续的行骗之路铺垫好。

就在发文的前几个月，笔者前往某街边商贩进行暗访就曾发现有多家维修店存在如此套路，先是骗取信任，而后在你放下戒心之时告诉你手机全身都是毛病，要是维修得更换屏幕、电池、主板等等，全部费用下来甚至超过了原手机价格，最后提出在我这买手机便宜等等多种福利让你沦陷。

其中还有更加可恶的行为，那就是“兄弟有事你先忙，回头过来取”。不少朋友会轻易的相信，但是有不少维修师傅会趁你不在的这个时候偷换下你手机的零配件，尤其是那些看着就像“小白”的顾客。当然了，世界上还是好人更多，不过多留一个心眼总是好的。

套路多且杂 选对手机品牌是关键

其实今天咱们总结的街边维修手机店的几大套路，说到底还是想让大家找一个靠谱的平台。买手机绝对不能说简简单单就买了一个产品，好的售后服务和厂商出货量之间是一个正比关系，这就是我们常说的“用户粘度”。我们既然选择了你们的手机，你们必须得给我提供一整套完善的售后服务，不能说卖手机是卖手机，售后是售后，这样做是绝对不可以的。

售后调查评分如上图

调查结果排名情况

这是上半年315做的线下售后调查，虽然时隔半年，但是相信变动应该不会很大，再拿出来用一下希望大家不要见怪。

打分情况全部都是由我们进行线下调查得出的结果，并非随便说说而已，为保证公平公正，我们甚至对所有的调查进行了录音、拍摄等等，其中OPPO以非常强势的姿态登顶。OPPO近年的发展大家是可以看得到的，在顺风顺水的发展下，并没有忘记回馈给用户一个放心、满意的售后体验，这点就是十分难得的。

如果大家在手机损坏需要维修之时，不想被无良商贩坑骗，我的建议是选择线下维修店铺设全面的大厂。近几年OPPOvivo、华为、荣耀、苹果、三星在高中低档铺设的产品是非常齐全的，不仅各城市售后有保障，产品本身也是极为优秀，选择它们绝对不会出错。

最后奉劝大家，街边维修店（无授权维修店几乎等于黑店）不会让你体验到“上帝”的感受，手机维修还是要选择官方售后店，选择有保障大厂产品。街边维修手机店固然是便宜，但是大家一定要深信一句话：一分钱一分货，不论手机产品也好亦或是各种电子产品也罢，便宜的东西固然是吸引人的，但是没有保障难免日后出现各种问题。

当然了，如果各位就是想要便宜的街边维修店去维修，我给你支个招以防上当受骗被当“小绵羊”。

1、维修之前多店走动走动，了解好店内环境服务员态度再去做选择。

2、不要走出维修店，多跟服务员交流，提前学习一点手机专业知识，让人感觉你不是手机小白，而且暗示你不会花大价钱修手机。

3、如果服务员将问题放大，或者使用听不懂的专业术语，然后维修价格放到很低，这时候你就要多留个心眼了。

4、手机修理好之后，把要测试的都测试一遍，不然出了店门之后，手机立马用不了，可能别人不认。

最后，希望在座的每一个人都能够买到称心如意的手机产品，愿你被这个社会温柔以待。