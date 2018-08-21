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从今年的旗舰机 浅谈手机行业未来变化

从今年的旗舰机 浅谈手机行业未来变化
2018年08月21日 07:20 中关村在线
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　　简单回溯手机的来源

　　从今年的旗舰机，浅谈手机行业未来的变化，题目就只有现在与未来，但是想要畅想未来，过去就是绕不开的话题，为了让我们更加了解手机这段历程，那么我们就先简单聊一下手机的来龙去脉。

　　1876年贝尔发明了电话机，他用两根导线连接两个结构完全相同、在电磁铁上装有振动膜片的送话器和受话器，首先实现两端通话。1877年有人第一次用电话给《波士顿环球报》发送了新闻消息，从此开始了公众使用电话的时代。

贝尔实验电话（图片来自百度）贝尔实验电话（图片来自百度）

　　让我们把时间齿轮快速转动一下，来到了1983年，世界上的第一部手机出现，他就是摩托罗拉DynaTAC8000X，它重达两磅，可以通话半个小时，在当时售价竟高达3，995美元。

DynaTAC8000XDynaTAC8000X

　　2010年6月8日凌晨1点，史蒂夫·乔布斯在美国Moscone West会展中心举行的WWDC 2010上发布了iPhone4，毫无疑问这款手机是智能手机最重要的里程碑。“再一次，改变一切”，现在听起来仍然豪气十足。史蒂芬·乔布斯用这款产品证明了苹果是一个伟大的公司，也证明了自己是一个天才，毫无疑问当时的人都已拥有这款手机为荣。

iPhone4iPhone4

　　以上三款产品，见证了手机发展最重要的时刻，时光荏苒恍然如梦，历史的车轮飞快的转动到了2018年，下面就让我们回到现在，看看近几年的智能手机又有什么样的变化。

　　当今那些优秀的旗舰机

　　回顾了手机的历史后发现，手机的变化实在很大，最近十年的智能手机变化也同样翻天覆地，特别是近两年手机市场精彩纷呈，仿佛进入到了侏罗纪时代，众多厂商都使出浑身解数来抢占市场，许多国产手机也奋勇冲击抢占了一席之地，那么在2018年又有哪些旗舰手机引领了手机行业呢，下面我们就来介绍一下这些最具代表性的手机

新iPhone（图片来自百度）新iPhone（图片来自百度）

　　iPhone作为长久以来的手机霸主，每次改变都引起别人的模仿，不过这次苹果好像开始模仿起了别人，据悉苹果在9月份最新推出的手机上准备搭配一只触控笔，这让我嗅到了一丝三星Galaxy Note9的味道。

　　iPhone X的刘海屏，Face ID面部识别解锁，毫无意外的再次引领了一阵风尚，但是一段时间过后它们好像开始不太受欢迎了，屏下指纹识别技术在实际的应用中并不比Face ID效果差，刘海屏也不断的被人嫌弃丑，但对于苹果爱好者来说，好像没有丝毫影响，毕竟iOS的系统如此可靠且流畅，苹果整个生态的构建也称得上无懈可击，使用iPhone有时候是为了使用整个苹果生态。

vivo NEXvivo NEX

　　作为最先冲破刘海屏魔咒的手机，vivo NEX确实让我惊艳了一阵，别具一格的弹出式摄像头，好像没那么难想到，但是也好像没几个厂商敢尝试，搭配独立驱动IC和精密控制的算法，这个摄像头在日常生活中的表现非常不错，用力按压它还会缩回去，甚至还检测出了几款“流氓软件”。

vivo NEX上操纵摄像头升降的步进马达vivo NEX上操纵摄像头升降的步进马达

　　当然vivo NEX身上不止这么简单，历时半年时间攻关突破，研发独创的屏幕发声技术。也让人惊讶，据悉其原理是通过微振动单元驱动屏幕震动发声，经过测试耳朵并不需要贴的很近就可以清晰的听到声音，并且由vivo开创也搭载在vivo NEX的屏下指纹识别技术也是引领整个行业的。

三星Galaxy Note9三星Galaxy Note9

　　三星一直作为手机行业的大佬，在最近的三星发布会上，展示了其最新的手机三星Galaxy note9，这款手机继续坚持这个系列的特点，触控笔S Pen、另外还增加了Samsung DeX等众多配件，特色功能上有所增强。总的来说，三星Note9相比Note8无疑表现更好，是一款更为优秀的高端商务旗舰手机。

华为P20 Pro华为P20 Pro

　　华为P20 Pro无可争议的摄影机皇，其莱卡三摄无疑是极其亮眼的，也是市面上独一无二的，华为P20 Pro还支持4K视频的录制（非自动模式）；960fps，720P慢动作视频录制；大光圈模式下的默认55毫米等效焦距。硬件上下足了功夫，软件上也秉持着华为一直以来的尽善尽美的风格，这是我今年看到在单领域做的最棒的手机。

　　也顺便提一下华为在软件上的探索， GPU Turbo技术取义自汽车里的“涡轮增压”，本质上是一种移动图形计算加速技术，通过软硬件协同，提升GPU运算效率，从而提升图形类应用的用户体验，由于CPU和GPU的使用效率更高、性能调动更加充分，因此也更加节能。相对于其他同配置机型，搭载此技术的机型图形处理效率可提升高达60%，功耗减少高达30%。

　　可预见的未来会怎样发展

　　国产方面OPPO ，vivo，华为可以算的上是优等生，vivo NEX和OPPO Find X凭借着惊艳的全面屏，稳稳的坐在了前排，华为也是黑科技不断，GPU Turbo和徕卡三摄等技术也让华为没有掉队，小米今年的表现不佳，双GSP技术并没有那受欢迎，透明探索版也没有非常实用之处。接下来就让我们畅想一下未来的发展。

5G5G

　　5G是我未来最为期待的技术，可以回想3G和4G的到来对我们生活的影响多么巨大，5G 时代具有大容量、低时延、大连接的特点，可以实现万物互联的场景，从人与人之间的连接切入物物相连，打开了全新的增量空间，到那时世界可能又是另一番样子。

人工智能人工智能

　　AI人工智能或许是人类的最后一项发明，当然这项发明需要漫长的过程，现在已经有很多手机在摄影上应用到了这项技术，并且类似于siri的语音助手也有人工智能的影子，随着技术的不断进步，中度的人工智能如果应用在移动设备中，将可以极大的促进人们的生活便利。

柔性屏（图片来自百度）柔性屏（图片来自百度）

　　预测未来：全面屏的探索此时也出现了瓶颈，未来柔性屏手机可能会成为手机的标配，柔性屏有着非常强大的优势，使用柔性屏的手机可折叠、可弯曲甚至可以像手环一样戴在手腕上，据悉三星苹果等也正在研发柔性屏，华为也传出了与京东方合作今年推出柔性屏手机的消息。

三星无线充电面板Duo三星无线充电面板Duo

　　随着AirPower的马上上市，和三星无线充电面板Duo的到来，预计国产厂商马上会紧跟步伐，不久无线充电技术很有可能将会成为每部手机的标配，虽然线充有着它不可磨灭的优势，但是无线充电却是如此的方便，想象一下你困意突然袭来，而手机却没有电量，这时你只要随手把手机放在无线充电器上这一切就都解决。

努比亚红魔风冷技术努比亚红魔风冷技术

　　得益于手机游戏的不断普及，手机发热问题越来越受到人们的关注，风冷和液冷技术也开始从电脑移步到手机上，相信经过不断的探索，这两种或者其他新型的散热技术会大面积普及，未来断定一款手机可以不可以打游戏，会首先谈到其如何散热。

GPU Turbo(图片来自百度)GPU Turbo（图片来自百度）

　　同样是得益于手机游戏的普及，硬件上的增进已经不能完全满足于人们的使用需要，大型手机游戏对画面的超高要求，促发了华为GPU Turbo的生成，相信众多厂家一定不甘落后，很快就会有同样效果的技术出现。

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