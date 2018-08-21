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华为Mate 20发布时间曝光 马上就要来啦

华为Mate 20发布时间曝光 马上就要来啦
2018年08月21日 07:15 手机中国
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　　上周，国外媒体接到华为官方的邀请函，显示其将在8月31号于德国柏林的IFA大展上举行特别活动。依据此前的惯例，华为此次活动的主角便是自家新一代旗舰芯片——麒麟980。随着时间的推移，麒麟980的首发机型华为Mate 20也离我们不远了。

网传华为Mate 20渲染图网传华为Mate 20渲染图

　　日前有消息人士指出，华为最快将在9月底发布新旗舰Mate 20系列，仍然分为Mate 20和Mate 20 Pro，或许会有特别版本现身。至于发布会的具体时间，该人士透露全球发布会在9月25号前后，地点位于法国。全球发布会后的的1-2周内，华为会选择在国内正式推出这款手机，这与此前曝光的10月份发布的信息基本一致。

华为Mate 20现身国外电商平台（图片源自微博）华为Mate 20现身国外电商平台（图片源自微博）

　　此前，华为Mate 20曾以999美元预售的状态被国外电商网站上架，一并曝光了大部分配置。该机搭载6.3英寸2K分辨率AMOLED显示屏，配备麒麟980处理器，辅以6GB/8GB+128GB/256GB存储空间，后置4000万像素徕卡三摄，前置2000万像素镜头。另外，Mate 20还内置4200mAh大容量电池，支持5V/4.5A快充，运行EMUI 9操作系统，基于Android 9.0。

华为旗舰处理器
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