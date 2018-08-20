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老罗发坚果Pro 2S 但念念不忘的TNT似乎还不太行

老罗发坚果Pro 2S 但念念不忘的TNT似乎还不太行
2018年08月20日 21:42 新浪手机
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发布会现场图发布会现场图

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　　锤子TNT系统上手：手机变大屏 但体验仍在半路上

　　新浪手机讯 8月20日晚间消息，距离5.15新品发布会三个月后，老罗带着中端价位新品坚果Pro 2S正式亮相。除了产品外，上次发布会隆重推出Smartisan TNT系统也和大家做了二次见面。

　　首先是大家熟悉的老罗“卖家秀”阶段，难得的是他回顾了R1出现的问题“镜头镀膜磨花、前盖粘贴问题”等，当然随后自然是好评晒单阶段。接下来则是关于TNT的自黑，晒出了网友的大量负面评论。由此引出了2018年产品线：今天会有一款稳健的产品，而年底还有一款“没人信”的产品。

　　一、稳健性产品坚果Pro 2S

　　坚果Pro 2S作为坚果Pro 2的小改款，也是老罗口中的0.5款升级，外观上并没有做过于明显的升级。改进集中在中框部分。相比较此前褒贬不一的细红线思路，这次坚果引用了高光中框设计，抛开外观层面，至少在手感上有所升级。

　　另外今年手机厂商大有回归“科技以换壳为本”的驾驶，不少手机都在后壳配色和工艺上下了功夫。这代坚果也是如此，坚果Pro 2S加入了炫光色机身，在不同的光照角度下，可以看到不同的光影效果。

外观外观

　　所以在配色部分，这次坚果Pro 2S拥有炫光蓝、炫光红、碳黑色（细红线版）、纯白色四种。

　　整体硬件上，坚果Pro 2S拥有6.01寸1080P分辨率OLED屏幕，基本硬件组合为骁龙710+4GB/6GB RAM+64/128GB ROM；后置主镜头为1200万+500万像素双摄，并引入旗舰级索尼IMX363传感器；机身电池容量3600毫安时，支持后置指纹识别。

DxO坚果Pro 2S得分DxO坚果Pro 2S得分

　　在拍照层面，坚果Pro 2S采用了旗舰级索尼IMX363传感器，主镜头为1200万像素+500万像素双镜头，1.4um大像素尺寸。现场，老罗晒出了坚果Pro的DxO的拍照综合评分为95分，作为一款中端设备仅比iPhone 8 Plus低一份。

　　系统：TNT+子弹短信+无限屏

　　新版系统Smartisan OS 6.65是整场发布会的重头戏。这当中虽然有新的玩法，但5.15发布会提到的Smartisan TNT OS仍旧是重点。这次发布会老罗终于把关注点从硬件转移到系统本身，体验TNT系统，只需要一块大屏幕（当然体验触控交互自然是需要可触控的大屏）。

　　具体来说，Smartisan OS 6.65系统目前融入了全新三件套：TNT（双系统）、子弹短信、无限屏。

　　TNT：

TNTTNT

　　TNT我们在此前有过不少介绍，是内置于手机的另一个PC桌面系统，类似于三星的DeX。通过适配扩展系统，在大屏幕上模拟出准PC桌面，适配自带应用和第三方应用在大屏幕的多开和切换。

　　老罗也在发布会强调，你随便连接一块显示器，就可以尝试（虽然触控和语音才是核心），甚至现场还搞起了“带货环节”推荐了多款显示器，比如售价999元的GoBigger触控屏幕。

　　在支持版本上，目前坚果R1已经提供了适配的系统升级，而坚果Pro 2S则需要发售后再等到九月初。

　　子弹短信：

　　在大屏设备使用的子弹短信在5.15发布会也被提到，而经过三个多月努力，目前这一款软件的一大部分功能被转移到手机上。现场演示中“短信界面拥有一个录入语音并直接转换成文字的功能，上滑既可发送文字出去”，同时每条短信都有一个原语音，方便错误识别参考。

　　并且这一功能调取层级与闪念胶囊相同，也就是在任何界面你都可以把语音转换成文字然后发送给联系人。而子弹短信作为App同时也入驻了安卓应用市场以及苹果App Store，即使没有闪念胶囊，你也可以通过悬浮按钮来随时录入内容，发送给联系人。

　　此外，子弹短信还优化诸多传统熟人社交不人性化的问题（比如频繁换头像总记不住怎么解决）。但这有个难点，我们生活中使用短信甚至其他熟人社交软件

　　无限屏

无限屏无限屏

　　老罗说“无限屏功能是这场发布会核心”。有意思的是，老罗说这是对标的“全面屏方案”。

　　具体来说，开启这一功能后，可在手机中虚拟出一块多程序界面的屏幕，上下左右移动，可以便捷切换、浏览多程序及放大/缩小程序界面，提高多程序调用效率。

　　但老罗似乎偷换了一个概念“全面屏的火热绝对不仅是因为可用屏幕面积”而是更优秀的正面视觉效果。

　　具体到发售部分，坚果Pro 2S共有4GB+64GB/ 6GB+128GB三个不同内存版本可供选择，售价分别为1798元、2298元，于8月20日晚在锤子科技官方商城、锤子科技京东官方旗舰店同步首发。

　　新浪手机点评：如预想一般，围绕TNT+子弹胶囊+无限屏撑起了整个发布会。但是如果你分析每一个功能点，它不仅不是痛点，甚至称不上痒点。赋予这些功能的解释是“为未来着眼”、“偷换热点概念”等。

　　如果说老罗此前的技术微创新可以说是挠到了用户的痒点，是精致之美。那么就如刚开始的预言一般，“小创意”终究会有匮乏的时候，这可能这家公司在战略上的最大问题。

　　至于产品上，坚果Pro系列在多年探索后早就找到了用户需求点，而作为稳健型产品，自身还是值得考虑的。

 

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