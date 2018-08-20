苹果AirDrop成骚扰工具，男子用其给女性发不雅图片

AirDrop又名隔空投送，是苹果为iOS和Mac操作系统推出的一个随建即连网络，用户可以使用这一功能方便地传输数据。但是据NHK 8月15日消息，有人却将这一功能用在了一些不良行为上。

▲苹果官网对“隔空投送”的介绍

据报道，日本和歌山县桥本市一名45岁男子涉嫌滥用iPhone上的AirDrop功能，在电车上向周围乘客发送淫秽图片。他也因此遭到警方的调查。

据了解，这名男子称此举的动机是“想通过发送淫秽图像来看待女性害羞的姿态”。他在今年6月期间曾多次利用此功能，在南海电力铁道高野线的电车内多次“犯事”。他的行为涉嫌违反了大阪府的反滋扰预防条例，其相关资料也被移交至检察厅。

警方提醒，为了避免受到类似的骚扰行为，苹果iPhone用户可以选择关闭AirDrop功能，或者将其设定为仅接收来自通讯录联络人的消息。