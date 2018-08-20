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黄章曝魅族16s明年5月发布 16不会降价

黄章曝魅族16s明年5月发布 16不会降价
2018年08月20日 07:56 中关村在线
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　　魅族年度旗舰16th系列将于8月20日首发开售，虽然还没正式到消费者手中，但这款新旗舰俨然成为了近段时间来行业内的热门爆款，可以看到，截至目前，魅族 16th系列在京东商城魅族科技官方旗舰店的预约量就已突破107万，成为新一代爆款旗舰已然可期。

魅族 16th京东预约量已超过107万（图片截取自京东）魅族 16th京东预约量已超过107万（图片截取自京东）

　　然而智能手机行业的发展变化就是这么迅速，如今16th系列刚刚问世，貌似下一代魅族16s便已经提上日程了。据悉，魅族科技董事长黄章近日在论坛和用户互动，他自曝下一代旗舰魅族16s将最快于明年5月发布。

黄章自曝魅族16s最快明年五月发布（图片来自魅族论坛）黄章自曝魅族16s最快明年五月发布（图片来自魅族论坛）

　　同时，黄章还表示魅族16s将会延续魅族 16th系列的ID设计，足可见黄章对此次魅族 16th的颜值相当满意。除此之外，黄章还坦言由于人民币贬值，因而魅族 16th系列应该不会有降价计划。其实我们可以看到，魅族 16th系列集骁龙845旗舰平台、6/8GB大内存以及屏幕指纹识别等优质特性于一身，已经是现阶段最具性价比的安卓旗舰之一，相信广大魅友的愿景也是希望16th系列早日现货就好，无需降价。

魅族旗舰
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