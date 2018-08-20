最全语音助手横评:iPhone大战Android旗舰谁更好用？

本文来自爱范儿

可以看出，近年来，语音助手在手机中的地位已经越来越高，厂商对其投入的研发力度也在日益增长。这次，我们就为大家集齐了四个目前在市面上较为受欢迎的语音助手，做一次语音助手横评，来看看语音助手到底哪家强。

选手背景

2011 年 10 月，苹果在库比蒂诺推出了自家的语音助手——Siri。当时 Siri 的出现带动了手机行业语音助手的发展。但相信不少人都知道，对于 Siri 自己来说，现在的处境算是起了个大早，赶了个晚集。

作为 S Voice 的继任者，Bixby 的首次出现相对比较晚，是和 Galaxy S8 一起在 2017 年春季发布的，当时的 Bixby 还听不懂中文，直到同年 12 月， Bixby 进化到 2.0 版本，才加入了对中文的支持。

小爱同学本是集成在小米 AI 音箱中的智能语音助手，并在小米推出 MIUI 9 时被整合到小米手机上，替代了原先也是常被用户所诟病的语音助手。 在随后的 MIUI 10 中，小米也在不断丰富小爱同学的功能以及加强用户体验。

Jovi 算是在上述语音助手中最为年轻的了，它的首次出现是在今年的 vivo X21 上，而后在 vivo NEX 上加入了更多的功能。

另外，我们已经将各手机的系统升级到最新版本，具体的硬件型号以及版本信息可以参考下表：

好了，历史跟硬件背景都交代清楚后，我们正式进入这次测试。

唤醒测试

四款语音助手均支持通过语音进行唤醒，而唤醒成功率则是语音唤醒用户体验的最直接体现。所以我们分别对最常出现的手持手机以及手机放桌子上，人距离桌子约 1.5 米两种情景，分别对四款助手进行了 20 次语音唤醒测试。（由于人声较难精准掌握，此次测试尽量将每次唤醒的声音都维持在统一的大小以及语调，结果仅供参考）

至于按键唤醒，由于即使是同一款语音助手，在同品牌的不同机型上的唤醒方式都有所不同，这里就不作比较了。但是值得注意的是，Galaxy Note8 和 vivo NEX 都配备了专属于的 AI 按键，在唤醒的体验上会较占用已有按键资源的其他手机更好。

▲ vivo NEX 上的 AI 专属按键

兼容性测试：系统层级应用

系统层级的应用我们首先用‘打电话给 XXX’测试了拨打电话这一功能，结果是四款语音助手都能可以找到联系人并直接呼出电话。

发短信的测试上，除了小爱同学只进行了打开短信应用这一步外，其余三款语音助手均寻找到了具体的联系人，并且把内容都编辑好，但最后还是需要手动点击确认发送。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、Siri

至于备忘录，四款语音助手都能直接创建并且编辑信息，但是依然会出现错字的现象，识别精准度我们在这里先不讨论，后面我们会单独说明。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

对硬件的控制上，我们分别对四款助手进行了‘蓝牙’、‘蜂窝移动数据’、‘手电筒’的开关进行了测试，结果是四款语音助手都支持通过语音控制。

在‘计算’、‘单位转换’等轻量级的工具使用中，四者都能直接给出答案。而在资讯的获取上，问天气的话四者都会直接告诉你详细情况，另外 Jovi 还会给出类似‘出门别忘记带伞’的小提示。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

但是如果你跟语音助手说‘我想听点新闻’，情况又有点不一样了。Jovi 会自动选取腾讯的热点新闻并进行语音播报，Bixby 和小爱同学则是打开新闻网页，而 Siri 则会提示你所处的国家或地区的 iTunes Store 中无法使用新闻。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

至于一些科普性问题的回答，例如‘广州塔有多高’，Siri 和 小爱同学会显示出有关广州塔的资料，而 Bixby 和 Jovi 则可以直接回答出‘600 米’的具体答案。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

总的来说四款语音助手在系统层级应用上的表现上并没有拉出太大的差距，除了如小爱同学不能直接编辑短信让人感到意外之外，其他三款语音助手的功能完成情况都符合预期。为了更直观地体现出四款语音助手各功能间的差距，我们尝试着给他们的表现打了个分，记录在了下表中，并将其转换成了百分制来更好地体现差距。（分数仅供参考）

兼容性测试：第三方应用

如果说，在系统层级应用上大家水平都差不多的话，那么在第三方应用的接入上，差距就开始出现了。

目前大多数用户听歌大多会选择如 QQ 音乐和网易云音乐等的第三方音乐软件，所以能否通过语音助手在自己习惯的软件上‘点歌’就显得尤为重要了。说出‘我要听青花瓷’后，四款语音助手均是通过系统自带的音乐软件进行播放。但指定软件说出‘我要用 XX 听青花瓷’后 Jovi 和 Bixby 均可实现在第三方软件上‘点歌’，Siri 则直接表示不支持。

小爱同学的表现相对比较奇怪，假如你指定的是 QQ 音乐，则可完成‘点歌’，但如果是网易云音乐的话却只能打开软件。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

对微信的支持上，四款语音助手均可发出‘给 XXX 发微信说 XXX’后实现检索出联系人然后编辑内容的功能。但是在实际体验上，三款安卓助手都是通过拼音进行检索，时常会出现识别的拼音明明是对的，却检索不出联系人的情况。而在这点上，Siri 表现得更好。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

但是通过微信发红包，Siri 就表示无能为力了。三款安卓语音助手都可以帮用户‘包红包以及写祝福’但是问题和发微信一样，总是会在检索联系人时出现问题。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学

在对另外一款热门社交软件——微博的支持上，Jovi 和 Bixby 都可以帮用户发微博，小爱同学则只能打开微博客户端，而 Siri 继续表示无能为力。

至于在买买买上，三款安卓语音助手的表现都很不错，均可以通过‘我想在 XXX 上买 XXX’来指定某个购物软件浏览商品。Siri 持续掉线。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学

在出行导航上，只要说出你想去哪里，四款语音助手都会自动为你设定导航，但是苹果只能使用自家的地图软件，而其余三款安卓语音助手均可指定使用哪一款第三方地图软件，如果没有指定则都是默认使用百度地图。

▲从左到右依次为：Bixby、Jovi、小爱同学、Siri

说到导航，这里值得一提的是，像导航、查天气等咨询类的功能是可以在锁屏的状态下通过语音助手使用的。但是像发微信、发红包这些需要调动更高层级权限的，则需要解锁后才能继续。

在第三方应用的表现上看，从功能的丰富性以及完成度上来说，四者的差距开始被拉大了，由于 Siri 目前还有很多第三方应用还没接入，功能的丰富程度上远不如三款安卓助手，而在后者中，Jovi 和 Bixby 会略优于小爱同学。同样地，我们也为四款智能助手在第三方应用上的表现作出了评分，具体如下。（分数仅供参考）

学习能力测试

苹果终于在 iOS 12 中加入了 Siri 的技能学习功能——Shortcuts，但是目前 AppSo 仍未获得测试权限，所以在这里就不多做介绍了，有兴趣的朋友可以搜索并关注 AppSo（微信号：AppSo），我们会在第一时间为你们带来 Shortcuts 的体验报告。

其余三款安卓语音助手都带有技能学习的功能。其实技能学习相当于制定一个‘宏’。例如，我可以先设定一个‘我想看爱范儿头条文章’的口令，然后在这个口令中录入‘打开爱范儿客户端’、‘点击头条文章’两个操作。按照这两步设置好后，你只需要说出‘我想看爱范儿头条文章’，便能直接看到文章的内容了。

▲ Jovi

但是在体验中我们发现，Bixby 能录入的操作并不是像 Jovi 和小爱同学一样可以让用户自由发挥的，而仅能选择厂商预先准备好的，所以在想象空间上就会大打折扣了。

▲ Bixby

另外，小爱同学的技能学习同时支持米家的智能硬件，凭借米家强大的智能硬件生态，可玩性大大提高。

▲ 小爱同学

识别精确度

对语音识别的精准度基本上就决定了这款语音助手是‘用一次就不想用’还是‘可以真正成为助手’的功能了。在实际体验中，四款语音助手的表现都差不多：对软件名称、系统功能名称、操作名称识别精准、但是对联系人、地名、歌曲名称的识别上常常会让人抓狂。

至于文本输入，基本就不用想了。断句错误、错别字、对英文的不友好往往使你改起来的时间比你自己输入还长。

所以说，哪些功能可以用哪些功能用了会让你想砸手机就很明显了：像了解个天气、听歌新闻、打开电筒、打开某个软件或者一些通过技能学习录制好的操作还是能让你偷一下懒的：但是像发微信、发红包、搜地点导航这些需要检索人名或者地名的功能我劝你还是别想着省这点功夫了。

至于文本输入，除非是特别简单的句子，否则也基本不用想了。断句错误、错别字、对英文的不友好往往使你改起来的时间比你自己输入还长。

那么，谁最好用？

根据上面的分析，我们也不难看出三个安卓语音助手凭借支持更多第三方应用，在功能的丰富性上会更为领先于 Siri，而在安卓的三个中，Jovi 和 Bixby 会稍微突出一点。

但至于你问我会用哪个？抱歉，无论哪个我都不会用。即使厂商已经开放了技能学习的功能以及增添更多第三方应用，但是目前为止我还没有想到有任何一个我非得用语音助手不可的场景。相反，语音识别的不精准，降低了用户的体验，也增加了用户的使用门槛。至少，对于我这个时常不分平翘舌的广谱用户来说，用起来真的挺难受的。