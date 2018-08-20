荣耀8X首度曝光 或配旗舰CPU不再是千元机

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近日，外界盛传疑似荣耀手机旗下新品8X在工信部网站上现身，“荣耀8X”的关注度也随之升高。从曝光的照片看，这款手机拥有“美人尖”屏幕、后置双摄以及后置指纹。从内部线人处询证获悉，工信部流出的这款手机其实并非荣耀8X。

从荣耀畅玩3X诞生以来，“荣耀畅玩X”系列的定价区间一直都是千元机级别，这一点在准备推出的8X一代上或将有所改变。结合内部人士曝出的一张“荣耀8X”的产品包装盒，手机型号去除了“畅玩”字样，命名方式上更接近于荣耀的数字系列。

和之前线人透露的信息吻合，荣耀8X在硬件方面较上代机型畅玩7X有着明显的提升，定位也不再只是千元机，或许是一款用新麒麟高端处理器的价格低线产品，累似采用上代旗舰处理器麒麟970的荣耀Play。

据悉，荣耀8X用的新一代旗舰级麒麟芯片，其综合性能较荣耀畅玩7X所采用的麒麟659提升150%。性能升级将让荣耀8X成为荣耀旗下重要的腰部支撑产品，以补充中端机型较少的空档，硬件规格超过以往的“荣耀畅玩”系列。

此外，我们还了解到，从荣耀8X很有可能是一个系列产品，有两到三款。那么，近日网上热议的所谓“荣耀8X工信部照片”可能是“荣耀8X”系列的另外一款机型，也可能是一款全新的产品。

我们预计荣耀8X最快将在本月推出，相较去年10月发布的荣耀畅玩7X提前了2个月。由于产品定位的提升，其价格或许也会有所增长。