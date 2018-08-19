科沃斯机器人创想秀落幕:学生展示作品 企业选拔人才

新浪数码讯 8月19日下午消息，由科沃斯机器人主办的第五届机器人创想秀决赛在世界机器人大会论坛上落下帷幕。

本次大赛分为技术流、设计派和创业咖三类奖项，共收到来自北京航空航天大学、清华大学等全国各地高校团体和创客群体的890件作品，最终22组进入决赛进行最后的比拼。

科沃斯机器人创想秀

在本次大赛中，进入决赛的队伍分组进行了项目介绍，每组队伍由3分钟时间介绍自己的项目，然后根据现场评委的提问进行答辩。在现场我们见到了可以追踪物体的无人机；帮助儿童学习走步的智能机器人；在室内进行无地图导航技术方案；能够清理水面垃圾的放生水蜘蛛机器人等等。

本次比赛由科沃斯机器人董事长钱东奇、中国航天基金会理事长吴志坚、英特尔中国研究院院长宋继强、南京理工大学教授、博士生导师任明武、闽江学者特聘教授，博士生导师、科沃斯机器人（南京）人工智能研究院院长于元隆等专业人士作为评委，对多组选手进行提问选拔。

MONOWALK智能防护儿童学步机器人

最终，技术流和设计派分别有6组选手获奖，创业咖有2组创业项目夺得入围奖。其中，技术流一等奖由来自北京航空航天大学自动化专业的肖昆带来的基于分布式深度强化学习的无地图室内视觉导航获得，设计派一等奖由湖南大学设计艺术学院的研究生刘思尧团队带来的MONOWALK智能防护儿童学步机器人获得。

参赛选手合影

据悉，科沃斯机器人创想秀活动已经举办了五届，而这次的活动则在校园宣讲了2个月，覆盖近100所高校。科沃斯机器人董事长钱东奇表示，科沃斯机器人希望能将更多创想向创新转化，将创新技术付诸实践，为更多有梦想的创客提供支持。据了解，去年参加科沃斯机器人创想秀的获奖团队已经创建了自己的公司，并取得一定成绩。

新浪点评：

科沃斯机器人举办这类大赛，一方面能够帮助有想法的大学生付诸实践，另一方面从企业本身的角度来说，科沃斯机器人也会从这些参赛选手中挑选合适的人才。而对于有想法、想创业的大学生来说，这样的比赛为他们提供了一个良好的平台，能够展示自己的作品。

企业挖掘人才，新秀展示才能，这对于双方来说都是一件好事。（苏航）