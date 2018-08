相信很多熟悉诺基亚的朋友们也看到了,自HMD与诺基亚合作以来,其实还没有推出过一款真正意义上的旗舰手机,而此前,早有传闻称诺基亚将推出一款被命名为“Nokia 9”的新机,但粉丝们等了很久都没有动静;不过近日诺基亚官方宣布,将于本月21号举行新品发布会

在诺基亚在推特上发布的预热海报中,并没有给出太多的关于新机的提示,只是配文“Get ready to unveil the most awaited phone”(期待已久的手机即将发布)。不出意外的话,这次的新机就是Nokia 9。

结合此前传闻,配置方面,新机将搭载骁龙845处理器,支持屏下指纹识别,运行最新的Android 9 Pie系统,除此之外,据业内人员表示,此次新机在相机方面也会有很的出色的表现。