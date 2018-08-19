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苹果iPhone 5s实测 iOS 12让旧手机变更快

2018年08月19日01:10  IT之家   收藏本文     

　　苹果曾承诺iOS 12将会为iPhone带来明显的速度提升，那么他们是否做到了呢？Youtube博主iApple Bytes对此进行了测试，测试的机型是已经发布5年之久的iPhone 5s，一起看一下吧。

　　测试的两部iPhone 5s分别运行iOS 11.4.1和iOS 12 beta 8，测试结果显示，iOS 12的速度确实提升明显，系统开机速度足足快了20秒左右，苹果自家应用的启动速度也是iOS12更快，另外，最明显的提升是输入键盘的启动速度，iOS 12比iOS 11快了很多。

　　值得一提的是，iApple Bytes还同时在iPhone 6、6s和iPhone 7上进行了同样的测试，但结果显示iOS12在这些手机上的速度提升并不明显，但总体来看也要更好一些，并且手机越旧，提升越明显。

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文章关键词： 苹果测试速度iPhone5s开机

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