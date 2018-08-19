瘦身500MB：安卓9.0 GO精简版将支持200+款入门机

为了更好地支持低配置入门机，Google去年发起了安卓Go Edition，简单地说就是超级精简版的安卓系统，根据官方数据目前已经有100多家厂商的200多款安卓Go设备，遍布120多个国家和地区，最低甚至只要30美元。

安卓9.0 Pie发布之后，安卓Go也将随之升级，“Android 9 Pie （Go edition）”可在入门机型上运行得更加流畅自如，尤其是那些仅仅配置了HD/VGA分辨率屏幕、4/8/16GB存储空间的。

升级之后，新版安卓Go将有焕然一新的感觉，尤其是继续精简瘦身，可比安卓8.0 Go再释放500MB存储空间，即使是在一部只有8GB存储的手机上，安装完毕之后也能留给用户5.5GB的可用空间。

另外，安卓9.0 Go还会加快设备启动速度、支持验证启动等顶级安全特性、提供数据流量统计等。

预装应用套装也全部升级，比如Google Go可以阅读网站、高亮每个单词，Maps Go支持导航，Intel Go消耗流量更少，Files Go支持最高速度可达490Mbps、不消耗数据的P2P传输，等等。