近期荧屏火爆清宫大剧《延禧攻略》全体主创今日登上《快乐大本营》，后宫佳丽悉数登场，让粉丝们爱慕不已。不过节目组为十多位佳丽拍合影时发了愁，普通手机拍照广角不够很难Cover住所有人，眼看现场版咖位“宫斗戏”即将上演，主持人何炅机智地拿出尚未发布的vivo X23，祭出全新的AI超广角功能，顺利拍出一张完美照片，化解危机。

vivo X23

vivo X23超广角抢镜延禧攻略 为后宫拍全家福

这也是继地铁曝光后，vivo X23的二次亮相，此次vivo X23《快乐大本营》上抢镜《延禧攻略》的镜头，也证实了这款即将发布的新机搭载全新的水滴屏设计，使得全新的X系列手机屏占比再次提升到新高度。

vivo X23 AI超广角功能曝光

现场也曝光了vivo X23的一个重磅功能——AI超广角，在拍照页面点击AI超广角，取景界面立刻切换到更宽视野，让我们在拍多人合影时也不怕所有人照顾不到，避免无法拍进去的尴尬，此功能一旦发布，势必让拍照迎来全新高潮。

何炅体验vivo X23 AI超广角

据了解，vivo X23配备6.41英寸FHD+显示屏，外形上最大的亮点还是“水滴屏”设计和拥有极窄的下巴，该机将会预装Android8.1.0系统，并搭载屏下指纹解锁技术。拥有6+128GB的存储组合和支持存储卡扩展。摄像头方面则是25MP前置镜头。随着曝光程度日益密集，相信这款新机也会很快与大家见面。