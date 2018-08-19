新浪手机> 新机曝光 > 正文

vivo X23超广角抢镜延禧攻略 为后宫拍全家福

vivo X23超广角抢镜延禧攻略 为后宫拍全家福
2018年08月19日 00:50 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近期荧屏火爆清宫大剧《延禧攻略》全体主创今日登上《快乐大本营》，后宫佳丽悉数登场，让粉丝们爱慕不已。不过节目组为十多位佳丽拍合影时发了愁，普通手机拍照广角不够很难Cover住所有人，眼看现场版咖位“宫斗戏”即将上演，主持人何炅机智地拿出尚未发布的vivo X23，祭出全新的AI超广角功能，顺利拍出一张完美照片，化解危机。

vivo X23vivo X23

　　vivo X23超广角抢镜延禧攻略 为后宫拍全家福

　　这也是继地铁曝光后，vivo X23的二次亮相，此次vivo X23《快乐大本营》上抢镜《延禧攻略》的镜头，也证实了这款即将发布的新机搭载全新的水滴屏设计，使得全新的X系列手机屏占比再次提升到新高度。

vivo X23 AI超广角功能曝光vivo X23 AI超广角功能曝光

　　现场也曝光了vivo X23的一个重磅功能——AI超广角，在拍照页面点击AI超广角，取景界面立刻切换到更宽视野，让我们在拍多人合影时也不怕所有人照顾不到，避免无法拍进去的尴尬，此功能一旦发布，势必让拍照迎来全新高潮。

何炅体验vivo X23 AI超广角何炅体验vivo X23 AI超广角

　　据了解，vivo X23配备6.41英寸FHD+显示屏，外形上最大的亮点还是“水滴屏”设计和拥有极窄的下巴，该机将会预装Android8.1.0系统，并搭载屏下指纹解锁技术。拥有6+128GB的存储组合和支持存储卡扩展。摄像头方面则是25MP前置镜头。随着曝光程度日益密集，相信这款新机也会很快与大家见面。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有