新iPhone支持Apple Pencil新证 苹果向供应商下订单

据报道，苹果公司已经与一家台湾手写笔供应商签订合约，这进一步证实了新款OLEDiPhone将支持Apple Pencil的传闻。

Economic Daily称，苹果正在与Elan公司签订“触控笔相关”芯片订单，这些芯片是为iPhone X系列中新款OLED手机准备的，此前曝今年的两款OLED iPhone将支持Apple Pencil，但LCD版将不支持。

“苹果的两款大屏幕OLED手机预计今年将支持Apple Pencil手写笔，以增加消费者的乐趣和便利性同时刺激新机的销售，”供应行业消息人士称，“苹果的举动将有助于在智能手机中普及手写笔。”

但该报道没有回答一个问题：苹果是否会为iPhone推出专用的Apple Pencil？

iPhone支持Apple Pencil或许是一个不错的商业决策，是否会引发手机支持手写笔热潮则还有待观察。