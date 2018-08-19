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骁龙855/865连续曝光：这变化 措手不及！

骁龙855/865连续曝光：这变化 措手不及！
2018年08月19日 00:44 快科技2018
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　　进入下半年，各大手机处理器厂商都在准备新的旗舰平台，诸如高通骁龙855、苹果A12、华为麒麟980，基本可以约定都会上台积电7nm工艺，规格也有大踏步提升。

　　当然，这些名字都是根据各家现有产品型号推断出来的，而不按常理出牌是常有的事儿。

　　之前就有靠谱曝料称，高通的新旗舰可能不会叫骁龙855，而按照最新说法，新处理器的编号确实不会是SDM855，而是“SM8150”——那就是骁龙8150？

　　骁龙855/8150的具体规格现在还不得而知，最值得关注的莫过于是否会支持5G，但是考虑到高通和各大手机厂商都说了，5G手机明年下半年才会推出，骁龙855就上5G似乎早了一些。

　　果然，最新消息称，高通已经在准备更下一代的新旗舰了，按照之前的规则应该叫做骁龙865，那么现在应该是骁龙8250？还是骁龙8160？

　　名字是次要的，技术才是主要的。骁龙865（暂且先这么叫吧）才会集成完整的5G基带（X50），全面支持5G技术。

　　但为了赶上明年下半年的第一批5G手机，骁龙865必然不能按惯例等到明年底再发布，最慢也得明年年中。

　　那这样一来，骁龙865除了完整支持5G之外可能就没啥其他太大变化了，主要还是为5G而生。

骁龙5G高通855865
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