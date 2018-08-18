R17 Pro全新幻色渐变 演绎流动设计美学

本文来自太平洋电脑网

继此前的灯光秀、夜拍功能大幅提升等预告之后，8月17日OPPO官方再次公布了一段有关R17 Pro外观设计的视频。在视频中，R17 Pro全新的外观设计得到了淋漓尽致的展现。此次OPPO R17 Pro将采用更加吸睛的全新雾光渐变配色，还有采用雾面玻璃的雾光渐变色设计，实现了渐变配色方案的全新突破。

OPPO一直是手机色彩大师，从R11的巴萨定制版上实现红蓝双色的金属机身效果，到R15梦境版流光溢彩的机身配色再到最近发布的全新旗舰Find X采用的“3D叠层流光点彩”工艺，OPPO对于机身的配色应用方面一直在进步，这种这些采用了渐变色设计的机身不但更具美感也进一步的提升了机身的辨识度。而在即将发布的OPPO R17 Pro的外观设计上，OPPO不但实现了色彩流动效果，还将渐变色设计与轻薄的磨砂质地的后盖玻璃完美配合，并阳极氧化的金属边框和背部的渐变色玻璃视觉上无缝衔接提供更加细腻的手感。

从自然取材

此次雾光渐变配色的设计的灵感是来自于水和光，两者在大自然中都呈现出流动的形态，这也是R17 Pro在以往的渐变色变幻的基础上，实现的最大变化——“流动”。

为了达到这个效果，OPPO在以往的渐变色配色上做了三大改动，一是由双色渐变升级成霓光紫三色渐变，二是纵向渐变升级成霓光紫的横向渐变和流光蓝、雾光渐变色的上下左右的四向渐变，三是添加凝光层，让流光蓝、雾光渐变色的均匀渐变升级成流动的渐变。

好看更有好手感

在R15上我们已经见识到了玻璃面板和渐变色的完美结合，Find X则是采用3D曲面玻璃的设计，让手机更加贴合手掌，握持更加舒服。而在R17 Pro上，OPPO再度开辟了渐变设计的新方向，通过和雾面设计相结合带来更出色的手感。

相比于幻色的渐变的流动效果，雾光渐变色在凝光层通过特殊AG雾面蚀砂工艺，使玻璃表面形成细腻的磨砂质感，不但在视觉上带来独特的朦胧美，还让触感再升级，手掌接触到的不再是一个光滑的玻璃，而是提供如丝绸般的反馈，还不易沾染指纹。

不止颜值 内心同样强大

美，一直是OPPO手机的产品设计理念，OPPO认为手机不应该是从冷冰冰的生产线上诞生的工业化作物，更应该是一个凝聚了美感和完美交互体验的艺术品。在手机硬件逐渐同质化的今天，OPPO早就敏锐的注意到年轻消费群体对手机时尚潮流的需求，尤其是在机身的材质和配色方面，往往是最能吸引用户的关注。

而此次除了外形的渐变色升级以外，R17 Pro还有不少亮点，例如采用了水滴屏幕设计，配备了光感屏幕指纹识别，当然还有此前多次预告搭载灵动光圈等旗舰极拍照配置。这款全新的OPPO手机即将在在8月23日举行OPPO R17新品奇妙夜上发布，并于8月18日开启预约，让我们一起拭目以待吧。