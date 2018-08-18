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不带上一部极光色P20，怎么打卡爱情圣地

不带上一部极光色P20，怎么打卡爱情圣地
2018年08月18日 09:47 新浪手机
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　　七夕是个浪漫的节日，这段时间情侣们通常会选择去一些特别美丽又梦幻的爱情圣地，去经历一段犹如电影桥段中神秘邂逅。在意大利有一个多情之城——佛罗伦萨，没有什么比佛罗伦萨米开朗基罗广场的日落更能定义浪漫的了。你可以在数不清的博物馆中慢慢欣赏壁画，或是在露天小餐馆品尝基安蒂红葡萄酒。在这世界最浪漫之城流连上一天，就连最铁石心肠的人也会被它的多情融化，是一个很多人都会选择去的爱情圣地。

　　还有一处，那就是位于法国南部港湾城市尼斯附近的戛纳小镇，不仅身处地中海沿岸，有着别样的风情，更因戛纳电影节的存在让整个小镇都充满了文艺气息。如果带着具有先进摄影系统和智慧摄影体验的华为P20手机一起去给你们之间拍一些亲密照片那就更加完美了，因为凭借徕卡镜头的品质保证以及AI摄影的优化，即使在光线较弱的环境下也有层次感清晰堪比单反效果的照片呈现，真正将你和爱情圣地融为一体。

　　去到了爱情圣地要留下爱的痕迹，带着华为P20一起去才能让你更完美的打卡爱情圣地，为你们留下爱的痕迹。这些美丽的爱情圣地都是每一对情侣都极其向往的地方。

　　还有一处爱情圣地比这些地方都要浪漫那就是自然下的神器景象—极光，在浩瀚的极光之下最适合表白，带她来到极光之下感受你的浪漫和爱意，肯定是最值得回忆的经历。

　　极光是一种绚丽多彩的发光现象，在夜间出现的灿烂美丽的光辉。十分额炫酷美丽，神奇的极光来自宇宙的奥秘，颜色也十分的美丽看到后都会让人不由感叹这份神奇。这是一份大自然和宇宙赠予地球赠予我们的神奇惊喜礼物。如果我们能把极光印刻到自己的生活里，让极光变成我们生活的一部分，那岂不是更有意义。

　　这份来自大自然和宇宙的礼物让七夕之旅有了更多的意义和价值，两个人一起看极光第一件很浪漫的事情，也是一件值得用一辈子去怀念的事情。如果你和你的那个TA去感受大自然和宇宙赠予的这份礼物，你可以看到闪烁着移动着的色彩光幕，那就是神奇的极光。

　　提到极光色的流光溢彩，就不得不提到华为P20极光色手机了。具有绚烂迷人外观ID的它现在已经在时尚圈掀起了一股潮流，塑造了极光的潮流，而且华为P20引领的极光色潮流有更长的时尚保质期。华为P20不仅只是追逐时尚，更重要的是质量和独特工艺，华为P20在工艺上采用了业界首创的真空纳米级的磁控溅射镀膜工艺，将独特的工艺和炫酷的极光色带入日常生活中，手握一部极光色P20随时把玩就能带来愉悦的心情。

　　华为P20的极光色的思路来源就是大自然的极光，因为其无法被定义的神秘感以及创新工艺总是会让人眼前一亮。如果七夕节没办法、没时间带TA去北极南极看极光，不妨送上华为P20系列极光色的手机，相信有着出色摄影效果的呈现以及每一部P20极光色都拥有独一无二的色彩特质，一定会让心仪的TA心动不已。

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