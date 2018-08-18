京东方：柔性屏产线明年满产 折屏手机改变市场格局

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8月17日消息，在昨天开幕的2018iWorld数字世界博览会上，除了业内熟知的柔性显示屏产品，BOE（京东方）还展示了最新推出的全球首款数字艺术物联网解决方案——京东方画屏。 这不仅是一台能够还原艺术原作的显示终端，通过大数据和人工智能技术，可以从内容库、用户、收藏者与上传者四个维度构建画屏生态系统，实现艺术作品价值再现以及艺术普惠化。

据京东方高级副总裁张宇介绍，京东方画屏与一般显示屏的区别在于前者经过了无损伽马技术处理过，把屏幕的反光全部隔离掉，再加上高分辨率的显示，能够最大限度地还原原作的真实性。

在展会现场，京东方还展示了能够实时反馈商品价格、折扣变化和商品库存的电子标签，可安装在多种商超货架、商品展柜的显示屏，以及搭载透明屏的鲜榨果汁机，构建出一套完整的智慧零售解决方案，实现零售O+O无缝衔接。

京东方的核心事业包括显示和传感器件、智慧系统、健康服务。在半导体显示领域，京东方拥有全球领先的6代柔性AMOLED生产线以及全球首条10.5代线等多条高世代生产线，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域。

根据市场咨询机构IHS数据，2017年京东方液晶显示屏出货数量约占全球25%，总出货量全球第一。目前，全球第一和全球第二的智能手机厂商三星和 华为 相继表态将在明年推出折叠屏的智能手机产品。在这次博览会上，京东方对其可应用于智能音箱、智能手机的柔性屏进行了展示。

京东方柔性屏

“对于终端厂商来说，谁最先做出来，可能手机市场的格局就会发生变化。”张宇在接受凤凰网科技采访时表示。据他介绍，折叠、卷曲，屏幕本身来说已经没有问题。现在国内一些手机厂商正在积极地做 开发 ，京东方也在提供一些柔性屏样品，但涉及到和这些客户签署的保密协议，张宇并没有透露具体厂商名称。

张宇认为，柔性或者折叠的产品出来以后，今后手机、笔记本、平板电脑有可能会出现一个革命性的变化。“出差带一个手机就可以了，一打开可能就是个笔记本电脑，或者平板电脑。”张宇说。据他预测，这种形态的产品还需要3-5年的时间可以在市面上看到。因为这不仅是屏幕技术的成熟，还需要整个产业链的技术成熟，其中包括让电池、线路板实现柔性。

去年10月份，京东方成都工厂第6代AMOLED柔性显示屏生产线宣布实现量产，中国也因此成为世界上第二个能生产柔性显示屏的国家。这条产线满产的产能是4.8万片，张宇透露目前已爬坡到3万片，预计到明年上半年可以实现满产。

在产能快速爬坡的同时，目前其柔性AMOLED屏幕的综合良品率已经超过了70%，这也就意味着此水平可实现OLED显示屏的稳定大规模量产。