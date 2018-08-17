VeeR举行创作者大会：让创作VR互动内容更简单

新浪科技讯 8月17日下午消息，今日VR内容社区VeeR在北京举行全球创作者大会，发布了VR互动内容生产平台VeeR VR，创作者可以在这个平台完成从创造VR互动内容到分发的整个流程。

VeeR创作者大会现场

根据官方的介绍，在传统VR内容生产过程中，创造者将会面临针对不同硬件平台开发不同版本、分发渠道不畅的问题，内容消费者则同样面临不同软、硬件平台之间的壁垒，VeeR最初在2016年上线了VeeR社区，让创造者可以在一个统一的平台上上传自己的VR图片、视频等，用户在已有的硬件平台上安装该软件即可以查看，不需要购买新的设备。

传统VR互动内容需要专用引擎实现

VeeR社区提供了网页式的编辑平台

而今天发布的VR互动生产平台在图片和视频的基础上更进一步，创作者可以制作具有互动功能的VR内容，像是带有位置移动的全景漫游、可交互和具有分支剧情的视频等。官方表示，该平台基于主流Unity平台开发，让VR互动内容创造者可以从繁琐的编程中解放出来，利用官方开发的控件就可以实现常用的互动功能。同时，在向用户推送VR内容时，VeeR也会根据更智能的算法提供综合内容流，可以让用户接触到更多自己感兴趣的内容。

VeeR运营成绩展示

在会上，VeeR表示其自身的定位是连接创作者和消费者，类似于VR领域的Youtube，目前在全球180多个地区已经有超过5万名创作者在其平台上生产内容，他们认为，推动VR行业发展必须有这样一个链接上下游的“中间人”，而他们现在就在扮演这个角色。

新浪点评

VeeR扮演着中间人的角色

现场请到了业内硬件生产商和创作者代表

这是一场针对内容创造者举行的大会，除了来自全球各地的创造者，VeeR也请来了HTC、insta360等VR硬件生产商来分享业内对VR行业现状和未来的分析，作为一个连接创作者、消费者的服务商，这样的大会发布产品或许只是“小菜”，而更好的为平台内容生产者服务，提升自己在VR业界的影响力才是主要目的。

对于经历了高速发展到回归理性的VR行业来说，让创作者和生产商齐聚一堂分享自己的想法，或许他们能在这样的交流中找到VR领域的下一个增长点。（新浪科技特约记者 曾诚）