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VeeR举行创作者大会：让创作VR互动内容更简单

VeeR举行创作者大会：让创作VR互动内容更简单
2018年08月17日 16:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月17日下午消息，今日VR内容社区VeeR在北京举行全球创作者大会，发布了VR互动内容生产平台VeeR VR，创作者可以在这个平台完成从创造VR互动内容到分发的整个流程。

VeeR创作者大会现场VeeR创作者大会现场

　　根据官方的介绍，在传统VR内容生产过程中，创造者将会面临针对不同硬件平台开发不同版本、分发渠道不畅的问题，内容消费者则同样面临不同软、硬件平台之间的壁垒，VeeR最初在2016年上线了VeeR社区，让创造者可以在一个统一的平台上上传自己的VR图片、视频等，用户在已有的硬件平台上安装该软件即可以查看，不需要购买新的设备。

传统VR互动内容需要专用引擎实现传统VR互动内容需要专用引擎实现
VeeR社区提供了网页式的编辑平台VeeR社区提供了网页式的编辑平台

　　而今天发布的VR互动生产平台在图片和视频的基础上更进一步，创作者可以制作具有互动功能的VR内容，像是带有位置移动的全景漫游、可交互和具有分支剧情的视频等。官方表示，该平台基于主流Unity平台开发，让VR互动内容创造者可以从繁琐的编程中解放出来，利用官方开发的控件就可以实现常用的互动功能。同时，在向用户推送VR内容时，VeeR也会根据更智能的算法提供综合内容流，可以让用户接触到更多自己感兴趣的内容。

VeeR运营成绩展示VeeR运营成绩展示

　　在会上，VeeR表示其自身的定位是连接创作者和消费者，类似于VR领域的Youtube，目前在全球180多个地区已经有超过5万名创作者在其平台上生产内容，他们认为，推动VR行业发展必须有这样一个链接上下游的“中间人”，而他们现在就在扮演这个角色。

　　新浪点评

VeeR扮演着中间人的角色VeeR扮演着中间人的角色
现场请到了业内硬件生产商和创作者代表现场请到了业内硬件生产商和创作者代表

　　这是一场针对内容创造者举行的大会，除了来自全球各地的创造者，VeeR也请来了HTC、insta360等VR硬件生产商来分享业内对VR行业现状和未来的分析，作为一个连接创作者、消费者的服务商，这样的大会发布产品或许只是“小菜”，而更好的为平台内容生产者服务，提升自己在VR业界的影响力才是主要目的。

　　对于经历了高速发展到回归理性的VR行业来说，让创作者和生产商齐聚一堂分享自己的想法，或许他们能在这样的交流中找到VR领域的下一个增长点。（新浪科技特约记者 曾诚）

VeeRVR虚拟现实
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