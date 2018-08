自从HMD与诺基亚品牌合作以来,还没有一款真正意义上的旗舰手机,之前的Nokia 8只在部分国家和地区开售,更像是走个过场,所以诺基亚需要一款真正的旗舰手机。

关于诺基亚的旗舰机,去年就开始有消息称Nokia 9即将发布,但一直现在还没有该机的确切消息。

8月17日,诺基亚官方在推特上放出了新机预热海报,表示将会在8月21日在举行新品发布会,并且表示“Get ready to unveil the most awaited phone”(期待已久的手机即将发布)。

许多外媒猜测并肯定,诺基亚所说的就是传闻已久的Nokia 9,因为该机是诺记粉丝都在期待的旗舰机。

有消息称,Nokia 9将搭载高通骁龙845芯片,采用屏幕指纹技术,预装Android 9 Pie,而且相机的表现会十分抢眼。

最后,HMD将于8月21日在印度举行新品发布会,是什么手机届时就会揭晓,值得期待。