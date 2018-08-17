疑似谷歌Pixel 3 XL真机线下曝光：“长刘海”瞩目

IT之家8月17日消息 根据此前曝光的消息，谷歌预计会在今年10月初发布新款旗舰Pixel 3系列手机。其中，Pixel 3 XL预计将采用时下流行的“刘海屏”设计，预装最新安卓9 Pie系统。

今日PhoneArena援引自加拿大媒体MobileSyrup的消息称，一款疑似谷歌Pixel 3 XL的真机在多伦多现身。

MobileSyrup称，这张谍照中的手机可以说是Pixel 3 XL“实锤”了。照片上的手机有着大大的“刘海”，以及和谷歌Pixel 2系列手机相似的下巴扬声器设计。此外，这款手机屏幕导航栏中间疑似出现了安卓9 Pie系统中的“药丸”手势导航按钮。

▲图自MobileSyrup推特

IT之家报道，根据此前曝光的开箱视频，Pixel 3 XL搭载6.7英寸的刘海屏，分辨率2960x1440，电池容量为3430mAh。这款手机将延续Pixel一代和二代手机的设计，采用后置单摄像头，视频揭晓其像素数为1200万。这款手机前置摄像头也采用了单摄的设计，像素数为800万。这款手机预计搭载高通骁龙845处理器。