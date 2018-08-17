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消息称谷歌将开实体店 或命名“Google Store”

消息称谷歌将开实体店 或命名“Google Store”
2018年08月17日 11:04 IT之家
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　　IT之家8月17日消息 众所周知，苹果已经在全球范围内开设了大量Apple Store零售店，微软同样也在多个大洲上有着数家官方旗舰店。而在这一点上，谷歌似乎一直显得不太热心。不过据美国芝加哥媒体Chicago Tribune消息，谷歌似乎也要开自家的“Google Store”了。

截取自Chicago Tribune报道截取自Chicago Tribune报道

　　报道称，谷歌即将签订租约，获得芝加哥的Fulton Market地区一系列相连的两层砖结构建筑，其占地面积共14000平方英尺（约合1300平方米）。消息人士透露，该地点靠近谷歌在芝加哥的总部。

　　在此之前，谷歌一直采取线上营销的方式。若谷歌的“Google Store”得以投入使用，谷歌将可以实体店销售其Google Home智能音箱、Pixel手机、Pixel Buds、Daydream VR头显，Nest智能家电产品等等。

　　IT之家报道，对于自家的Apple Store，苹果不仅将其用于销售产品，还会用来举办研讨会和课程，这样也可以向消费者展示如何使用iPhone上的某些功能。谷歌或许也可以采取同样的做法，这也是一个实体店所具有优势。

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