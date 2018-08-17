从嘲笑到接受 据说今年的iPhone也要支持手写笔了

新浪手机讯 8月17日上午消息，一些电子产业链相关人士称，即将在九月份发布的5.8英寸屏幕以及6.5英寸屏iPhone都将支持Apple Pencil，也就是说，在iPhone发布的第11年，它有可能接受手写笔这种一直被自己嘲笑的东西了。

只有OLED屏的iPhone支持手写笔？

该报告援引“Apple Pencil业内人士”的说法，Apple Pencil支持将仅限于那些OLED屏幕型号，这也意味着价格更低的6.1寸屏幕iPhone不能支持Apple Pencil。

传说9月会有三款新iPhone

Apple Pencil于2015年11月与12.9英寸的iPad Pro一起发布，此后发布的所有iPad Pro系列都可以使用，在今年，2018款iPad也支持Apple Pencil了。

如果这些传言属实，这将是苹果公司在推出iPhone手机11年之后，历史上首次为它加入触控笔。

乔布斯这道坎

这事一定会带来很多争议，因为革掉手机触控笔命的，正是已经封神的乔布斯。

2007年，苹果公司创始人乔布斯（Steve Jobs）介绍第一代iPhone时曾打趣说，“没人想要智能手机上再带根触控笔”。也正是因此，苹果才抛弃了按压式屏幕，发明出更先进的电容屏，并引领了手机行业的革命。

乔布斯曾拒绝给iPhone加上手写笔

这之后的10年里，iPhone从来没跟手写笔有什么关联，乔布斯在十年前的话似乎一直有效。

但自iPad Pro开始，苹果公司将Apple Pencil定义为一种更精确的绘图工具。操作设备的常规方式还是人类的手指，但手指无法实现更精准的绘图等操作，这是他们制造Apple Pencil的理由，也是Pro系类iPad存在的意义，并延续到了后期定位教育的低价iPad上，理由是孩子们可以用它来写作业，或是在平板上涂涂画画。

三年前，手写笔出现在iPad Pro系列伤

所以，新Apple Pencil会更小吗？

目前还不清楚苹果公司是否会为iPhone推出一款更小的铅笔，目前的版本对于iPhone来说算是相当笨重。

在手机行业中。三星的Note系列是手写笔的代名词。在过去几年里，不断给这只笔加上各种功能，用来在屏幕上画画、手写笔记、注释文档等等。最新的Note9还加入了遥控功能。

手写笔一直是三星Note系列的标志

而苹果的Apple Pencil，一直强调的是真实的书写感受，为此它内置了传感器来确定方向和角度，并检测压力输出不一样粗细的笔触。苹果公司三年前首次推出这根笔以来，一直没有更新过。

不出意外的话，苹果会在9月召开新品发布会，据说这次的新品相当不少，三款新款iPhone会加上中国用户期待已久的双卡双待功能，但如果苹果真的给自己的手机加上手写，一定又是一场充满争议的讨论。（晓光）