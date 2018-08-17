销量300万台 索尼PS VR表现依然强劲

VR市场似乎一直处于一个不冷不热的状态，而作为几大知名VR设备之一的PSVR，凭借索尼打造的PS4及游戏生态，其表现依旧十分强劲。

近日，索尼官方宣布，截至7月底，PlayStation VR（PSVR）已经售出300万台。这一数据表明，自2016年秋季PlayStation VR（PSVR）推出以来，其受欢迎的程度几乎是没有衰减的。

截至2017年底，索尼官方公布的数据显示，PlayStation VR（PSVR）当时已销售200万台，这也就意味着在过去的八个月中，PSVR已经成功售出100万台。

当然，也有人表示，这一数据是索尼在自吹自擂（此前却有此类的先例）。但是，PSVR得到较好的销售状况也绝非空穴来风。首先，PSVR拥有更基础的一个用户群体，那就是PS4的玩家，众所周知，PS4作为目前世界上最为成功的家用主机之一，其销量是绝对不虚的，对于PSVR来说，如何让每一个PS4用户都拥有一台PSVR这远比其他厂商让PC用户拥有VR头盔要容易得多。

此外，另一个重要的原因就在于内容，目前，基于PV4平台，支持PSVR的游戏中不乏重度的爆款游戏，截至目前，PSVR共拥有340个游戏可供玩家选择。并且，这些游戏也并非停留在demo阶段，而是高质量的内容，这也使得用户愿于去购买PSVR进行体验。

索尼表示，为了纪念PSVR销量达到300万台这一里程碑时间，索尼同时宣布了两款新游戏的发布日期：VR拳击游戏《Creed：RiseToGlory》将于9月25日发售，预定从及时开始。与此同时，索尼还开启了星战FPS VR大作《Evasion》的预售，该款游戏将于10月9日正式与广大玩家见面。