MIUI米粉节送福利 会员限时低价/肯德基免费吃

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8月16日，小米米粉节再次拉开帷幕，作为小米回馈米粉的年度盛会，MIUI也加入到送福利的行列，推出小米联合会员限时低价活动，并联合第三方应用为米粉带来了不少实惠。

小米会员限时低价

在816米粉节期间，MIUI会推出小米联合会员限时低价活动。新用户开通体验卡仅需3.9元；购买月卡价格为8.16元（最多购买12个月）；购买年卡价格为81.6元（每人最多只能购买一张）。

同时，816米粉节活动期间购买小米联合会员，还可以免费领取更多第三方App会员优惠券，包括QQ音乐、携程、饿了么、爱奇艺、迅雷、WPS、印象笔记、每日优鲜、蜻蜓FM和咪咕视频等。

肯德基超级塔可免费吃

除了前面提到的小米联合会员限时低价活动，本届米粉节“我的小米”App还与肯德基强强联合，共同为米粉带来更多福利。在活动期间下载肯德基超级App可领取小米联合会员体验卡，限量30万份，先到先得。此外肯德基还准备了140000份牛油果热辣藤椒鸡超级塔可电子兑换券。每天整点时分，进入肯德基分会场有机会免费获得肯德基牛油果热辣藤椒鸡超级塔可。

小米服务一起送福利

当然，除了前面提到的小米联合会员给大家带来的各种福利，小米贷款、小米移动、小米云服务、小米有品、多看阅读等业务线也都给大家准备了不同形式的福利活动。比如小米贷款将提供30天5000元免息贷款、15天利率88折等各种优惠券；小米云服务将提供1元买10GB云空间活动；小米有品商城购物券免费领活动等。

816米粉节向来都是米粉狂欢的盛大节日，本届米粉节将会持续一周时间，小米也是从软件服务和硬件销售两方面给米粉送上最具诚意的让利活动，对于近期有购买小米硬件产品或者软件服务的用户，在此期间入手显然是非常明智的选择。