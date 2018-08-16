新iPhone不仅支持Apple Pencil 还有大储存空间

本文来自太平洋电脑网

据市场研究机构TrendForce发布的最新报告显示，今年新推出两款OLED屏幕的iPhone手机将有可能增加Apple Pencil的功能。Apple Pencil是一款智能触控笔，支持压力传感器。性能设计十分强大，它可以根据力度可以进行程度不同的绘图及涂色。支持iPad2018和Pro两款平板电脑的使用。

如果新iPhone支持Apple Pencil功能，可以提高苹果的竞争力，售价也有可能进一步提升。其实早在2016年初，苹果便申请了相关专利，用户可使用Apple Pencil操作iPhone剪辑视频或发送信息等各项功能。

据消息透露，今年使用OLED屏的两款iPhone除了64GB、256GB存储空间的基础上，有可能增加512GB的版本选择，价格也会提高。除了上述两款OLED屏iPhone外，还会有一款6.1英寸LCD屏的新iPhone，这款则不会支持Apple Pencil。

此外，TrendForce预估，新iPhone所占苹果公司销售额比例会比去年更高，预估产量大约会较往年增长2-3%。过不了多久，新iPhone有可能将在下月发布，敬请期待。