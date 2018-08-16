OPPO宣布R17 Pro相机新特性：AI超清引擎

8月16日消息，OPPO官方微博惯例预热R17系列新机，今天放出了关于R17 Pro夜拍能力的视频。

据官方介绍，OPPO R17 Pro拥有AI超清引擎，能多重提升夜拍画质，主要拥有三种功能，一是AI影像处理，能够智能分析场景；二是像素级色彩重构，可以智能提升色彩；三是超清纯净处理，能够让照片更清晰。

换句话说，就是通过AI算法提升夜间拍摄能力，而拍出的照片再通过算法处理，从而让夜间照片更加清晰。

就目前来看，OPPO一直在着重强调R17 Pro的夜间拍照能力，所以该机在这个方面应该会有所提升。

综合手头的消息，OPPO R17 Pro的相机目前拥有F1.5/F2.4灵动光圈、OIS光学防抖、AI超清引擎等特点。

至于核心配置方面，OPPO暂未公布R17 Pro的全部参数，目前可以参考OPPO R17的规格：采用6.4寸水滴屏幕，首发康宁第六代大猩猩玻璃，屏占比达到了91.5%，搭载骁龙670芯片，有8+128GB存储版本可选，前置2500万像素摄像头，支持AI美颜自拍，内置3500mAh容量电池，支持闪充。