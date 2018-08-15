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三星Galaxy Note9中国正式发布 6999元起售

三星Galaxy Note9中国正式发布 6999元起售
2018年08月15日 20:33 新浪手机
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　　新浪数码讯 8月15日晚间消息，三星电子今日在上海举行Galaxy Note9手机中国发布会，正式向中国市场推出下半年旗舰产品。Note9规格与全球发布会一致，中国定价6999元，起关于产品的详细评测请点这里

　　产品外观小幅变化

　　Note9的整体外观轮廓跟去年的Note8一致，四角保持方正，从正面看，两者仅有细微区别；主要改变在背部。Note9的指纹识别装置与S9一样被放在了摄像头的下面，因为是后置指纹识别，为了提升盲操作效率，这颗方形的指纹装置跟摄像头保持一定间隔。

　　Note9的正面依旧是曲面屏，三星官方称之为“全视曲面屏”，从Note8到Note9，屏幕面积自6.3英寸增长到增大至6.4英寸，依旧是Super AMOLED材质，2960 x 1440分辨率，像素密度达516PPI，另外这款屏幕可以根据光线自动调整对比度，让用户在暗光或强光环境下都能看到画面细节。

国内发布会依旧是高东真开场国内发布会依旧是高东真开场

　　Note9背部的后置摄像头采用双1200万像素，光圈1.5-2.4光圈，跟S9 Plus相同。

　　在机身颜色方面，中国行货有玄镜铜，丹青黑，寒霜蓝三种颜色。Note9的广告色、也就是寒霜蓝那款，机身跟Note系列标志性配件S Pen手写笔做了撞色设计，蓝色机身搭配的就是一根金黄色的S Pen。

口号是：充电40秒畅玩半小时口号是：充电40秒畅玩半小时

　　这根笔，也是这代Note手机最大卖点之一，三星在这代S Pen里增加了一个低功耗蓝牙芯片，这样除了在屏幕上写写画画，这支笔还能作为遥控器来控制手机。

　　DeX从底座变成一根线

　　另外这支笔的一个功能设计跟Note9的定位有关：作为一款商务手机，三星定义的一个场景是S Pen作为幻灯片遥控器出现。

　　为了实现这个功能，三星升级了Note9的Dex功能。

　　DeX最早跟三星S8系列手机一起出现，第一代是一个碗状底座，通过USB-C接口，将S8连接大屏幕，连接鼠标键盘之后，衍生出一套适配大屏幕的界面。

　　这套系统运算核心是手机，UI为鼠标键盘设计，仍是Android核心。

　　到Note9这，DeX底座变成了一个连接线，三星想更多强调的是它的便捷性，用户不必再带着一个底座和鼠标键盘，只要一个USB-C转HDMI接口的线就可以让手机变电脑，同时手机也是触控板，协助大屏幕上操作。

　　S Pen在这扮演了一个PPT翻页器的角色，如果用户将手机连接大屏幕做演示，这支笔的作用会更明显。

　　散热系统改进

　　因为DeX被“内置”到了手机里，就对散热有个更多要求。为此，Note9增加了水冷+碳纤维技术，以此为这种使用情景，或是手机玩大型游戏时候散热。

　　行货版Note9采用高通的骁龙845芯片，有6GB、8GB版本等多种RAM选择，存储空间可选择128GB或512GB。

　　系统本地化和Bixby 2.0：

　　三星在系统层面一直在做本地化的优化，这次主要的内容是本土应用的各方面流畅性优化。现场展示了不少腾讯系软件的合作效果，比如微信。另外这款手机还获得了泰尔实验室游戏高性能五星级证书。不过其余哪款手机获得了这个认证我们尚未可知。

这套体系目前我们了解不多这套体系目前我们了解不多

　　Bixby 2.0这次主要强调跨设备和跨平台的IOT覆盖，比如家里冰箱洗衣机车载，都能覆盖到平台下；这背后意味着今后会强化和国内多个品牌家电的生态开放。今年三星计划推出100多种IOT设备。

　　具体到Bixby语音服务，它强调学习的过程：比如你问外滩附近有哪些好餐厅，它会记录你的口味，优先推荐你此前喜欢的口味。同时它支持一段完整的逻辑服务，比如你可以一步步筛选条件进行机票酒店的预定。

　　最重要的是价格：

正式的国行版售价正式的国行版售价

　　在上周的全球发布会，三星中国官网已经放出了国行版Note9售价，6GB+128GB版“尝鲜价”7499元，8GB+512GB的尝鲜价为9499元。而正式的国行版6GB+128GB售价6999元，8+512GB售价8999元，新品将于8月31日开始正式开放够购买。

　　还有一些周边：

　　三星Galaxy Tab S4，此前预热超级久的Galaxy Tab S4也在发布会亮相：10.5英寸、79%屏占比，并且搭载这一代的S Pen。并且机身配白AKG调教的四个立体声扬声器。定位办公和娱乐两个方面。

　　Galaxy Watch，在全球发布会上，与Note9一同发布的智能表也来到了中国，此前三星的智能手表一直是“Gear”系列命名，这代改名，跟手机一样是Galaxy系列了。

　　Galaxy Watch共有42毫米玫瑰金、46毫米银色、42毫米黑色三种款式，以及橡胶和真皮等表带可以选择。整体设计还是偏向传统手表，而没有可以去做电子味那么浓的产品，它的表盘极力模拟了一种机械表的感受。

　　功能方面，这款新手表可检测用户的睡眠质量和运动功能，并新增了户外跑步、游泳等21项运动检测。

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