小爱同学月活跃设备超3000万 累计唤醒超过50亿次

新浪手机讯 8月15日下午消息，小米官方宣布截至7月底，小爱同学月活超过3000万。今年7月小爱同学唤醒超过10亿次，累计唤醒已超过50亿次。

雷军上台宣布小爱同学月活超过3000万

小爱同学是小米旗下的人工智能助手，内置在小米手机、小米AI音箱、小米小爱音箱mini等设备中，用户可以通过小爱同学语音操控小米生态链中的多款产品。除此以外，小爱同学还具备播放音乐、查天气、翻译、闲聊等日常应用；手机里的小爱同学还可以打电话、信息搜索、打开App、导航、语音设置日程提醒等专属应用。

第三方开发者可以通过小爱开放平台开发各种应用场景下的语音技能和语音服务，为小爱同学带来更多实用的技能，使小爱同学变得更丰富、更有趣。同时，该平台还能让开发者接入智能硬件设备。

2017年3月，小爱同学随着小米电视4A的发布亮相。截至到今年7月底，小爱同学月活跃设备已经超过了3000万，每月唤醒超过10亿次，累计唤醒超过50亿次。

另外，在今年5月贵阳中国国际大数据产业博览会上，小爱同学获得了“2018领先科技成果奖·黑科技”和“2018领先科技成果奖·新产品”两项奖项。

目前，小米已成为全球第四大的智能手机制造商，建成了全球最大的消费类IoT平台，连接超过1亿台智能设备。而随着AI技术的发展，小爱同学将被运用到更多的智能设备中。（苏航）