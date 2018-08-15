新浪手机> 新机曝光 > 正文

三星电子业界首推5G标准多模调制解调器

三星电子业界首推5G标准多模调制解调器
2018年08月15日 15:55 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　今日，三星电子对外宣布使用配置Exynos调制解调器5100的终端已成功通过了OTA（OvertheAir）收发测试，并掌握了适用于5G移动通信商用化调制解调器的核心技术。这意味着三星电子在业界率先推出了适用于第五代移动通信标准（5G NR release-15）的通信芯片Exynos调制解调器5100。

　　第五代移动通信（5G NR， 5th Generation New Radio）- 5GNR（NewRadio）是由国际移动通信标准化机构（3GPP，3rdGeneration Partnership Project，第三代合作伙伴计划）制定的新标准。长期以来，移动通信国际标准经过多次升级，今年6月首次公开了Release-15作为国际标准。第五代移动通信标准（5GNRRelease-15）是使用6GHz以下（2.5GHz、3.5GHz、4.5GHz） 的低频段和被称为“毫米波（mmWave）”的超高频段（26GHz、28GHz、39GHz等）进行通信的技术，可以传送大容量数据和实现即时通信。

　　如果说4G的重点在于高速网络，那么5G不仅仅聚焦于移动，还会为物联网或汽车等多领域的用户提供高清视频、全息图、即时AI、自动驾驶等服务， 为广大消费者带来全新的用户体验。同时，网络切片（Network Slicing）功能可以满足多种服务的需求，灵活支持网络结构，有望进一步为通信服务的用户提供方便和高效的服务。

　　据悉，三星本次测试针对的是OTA测试基站和终端间的无线通信，使用的是配置Exynos调制解调器5100的终端，和7月其网络事业部推出的5GNR基地站（3.5GHz频段）。所谓的OTA （Over-the air），即利用网络设备企业基站的无线网络环境，通过无线网络连接基站和终端进行通信。

　　根据三星电子官方信息，Exynos调制解调器5100的单芯片已实现“多模模式”，不仅能使用5G，还能支持不同代别的移动通信标准（GSM/CDMA、WCDMA/TD-SCDMA/HSPA、LTE等），让数据通信更稳定、有效。此外，Exynos调制解调器5100支持在5G通信环境6GHz以下的低频段内实现最高2Gbps的下载速度，比4G产品快1.7倍；在高频段（mmWave，毫米波）环境下也同样支持5倍速的下载速度，最高达6Gbps。

　　伴随着移动互联网对日常生活的广泛渗透，人们对网络运行速度、质量的要求愈发严苛。6Gbps的速度意味着可以在5秒之内下载一部FHD高清电影（3.7GB），消费者使用升级后的调制解调器，可以轻松下载超高清视频、虚拟现实（VR）、全息图、自动驾驶等大容量无线网络服务，满足自身对无限网络服务的需求。

　　值得一提的是，本次产品在4G通信环境下也支持1.6Gbps的速度，让数据通信更加快速、稳定，并且采用了第二代10纳米高新工艺制程，有效减少电力损耗。

　　三星电子系统LSI事业部部门主管康仁烨（音译）表示，三星电子4G通信技术已经得到了市场的认可，本次新一代通信芯片是基于4G技术，在业界率先推出的符合5G国际标准的通信芯片。在即将扩展到物联网、汽车以及各个产业领域的5G市场，三星也将以先进科技为基础，不断引领业界的发展。

　　此次，三星电子在业界率先开发出符合国际标准的5G调制解调器，是继今年7月公布了3.5GHz的5GNR基站后，进一步稳固5G移动通信市场技术龙头地位的重要举措。预计三星电子通过本次测试的成功，搭载Exynos调制解调器5100的5G移动设备的商用化进程将会进一步提前。从今年年底起，三星电子还将为顾客提供Exynos调制解调器5100和移动设备驱动所需的各种半导体解决方案（RFIC， ET， PMIC等）。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有