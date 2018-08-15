三星电子业界首推5G标准多模调制解调器

今日，三星电子对外宣布使用配置Exynos调制解调器5100的终端已成功通过了OTA（OvertheAir）收发测试，并掌握了适用于5G移动通信商用化调制解调器的核心技术。这意味着三星电子在业界率先推出了适用于第五代移动通信标准（5G NR release-15）的通信芯片Exynos调制解调器5100。

第五代移动通信（5G NR， 5th Generation New Radio）- 5GNR（NewRadio）是由国际移动通信标准化机构（3GPP，3rdGeneration Partnership Project，第三代合作伙伴计划）制定的新标准。长期以来，移动通信国际标准经过多次升级，今年6月首次公开了Release-15作为国际标准。第五代移动通信标准（5GNRRelease-15）是使用6GHz以下（2.5GHz、3.5GHz、4.5GHz） 的低频段和被称为“毫米波（mmWave）”的超高频段（26GHz、28GHz、39GHz等）进行通信的技术，可以传送大容量数据和实现即时通信。

如果说4G的重点在于高速网络，那么5G不仅仅聚焦于移动，还会为物联网或汽车等多领域的用户提供高清视频、全息图、即时AI、自动驾驶等服务， 为广大消费者带来全新的用户体验。同时，网络切片（Network Slicing）功能可以满足多种服务的需求，灵活支持网络结构，有望进一步为通信服务的用户提供方便和高效的服务。

据悉，三星本次测试针对的是OTA测试基站和终端间的无线通信，使用的是配置Exynos调制解调器5100的终端，和7月其网络事业部推出的5GNR基地站（3.5GHz频段）。所谓的OTA （Over-the air），即利用网络设备企业基站的无线网络环境，通过无线网络连接基站和终端进行通信。

根据三星电子官方信息，Exynos调制解调器5100的单芯片已实现“多模模式”，不仅能使用5G，还能支持不同代别的移动通信标准（GSM/CDMA、WCDMA/TD-SCDMA/HSPA、LTE等），让数据通信更稳定、有效。此外，Exynos调制解调器5100支持在5G通信环境6GHz以下的低频段内实现最高2Gbps的下载速度，比4G产品快1.7倍；在高频段（mmWave，毫米波）环境下也同样支持5倍速的下载速度，最高达6Gbps。

伴随着移动互联网对日常生活的广泛渗透，人们对网络运行速度、质量的要求愈发严苛。6Gbps的速度意味着可以在5秒之内下载一部FHD高清电影（3.7GB），消费者使用升级后的调制解调器，可以轻松下载超高清视频、虚拟现实（VR）、全息图、自动驾驶等大容量无线网络服务，满足自身对无限网络服务的需求。

值得一提的是，本次产品在4G通信环境下也支持1.6Gbps的速度，让数据通信更加快速、稳定，并且采用了第二代10纳米高新工艺制程，有效减少电力损耗。

三星电子系统LSI事业部部门主管康仁烨（音译）表示，三星电子4G通信技术已经得到了市场的认可，本次新一代通信芯片是基于4G技术，在业界率先推出的符合5G国际标准的通信芯片。在即将扩展到物联网、汽车以及各个产业领域的5G市场，三星也将以先进科技为基础，不断引领业界的发展。

此次，三星电子在业界率先开发出符合国际标准的5G调制解调器，是继今年7月公布了3.5GHz的5GNR基站后，进一步稳固5G移动通信市场技术龙头地位的重要举措。预计三星电子通过本次测试的成功，搭载Exynos调制解调器5100的5G移动设备的商用化进程将会进一步提前。从今年年底起，三星电子还将为顾客提供Exynos调制解调器5100和移动设备驱动所需的各种半导体解决方案（RFIC， ET， PMIC等）。