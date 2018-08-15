新浪手机> 新机曝光 > 正文

美图推送MEIOS4.3.4系统：全身美型视频模式终于来了

美图推送MEIOS4.3.4系统：全身美型视频模式终于来了
2018年08月15日 11:50 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关阅读：

　　美图T9国内首发评测：并不满足于做一款自拍神器

　　新浪手机讯 8月15日上午消息，智能手机厂商美图今日推送了MEIOS4.3.4手机系统，此前美图T9手机上的全身美型视频模式终于迎来了正式版。

美图T9的全身美型视频模式美图T9的全身美型视频模式

　　全身美型视频模式是随着美图T9推出的视频塑性功能，它基于骨骼点识别技术，计算人体的黄金比例，从而对视频中的人物进行身材调整。可以说，有了这功能以后，视频中的小姐姐身材比例会更好。

　　在此前美图T9手机中有一项用于拍照的全身美化功能，它可以对腿型、身材、头部等骨骼细节进行修饰。如今新系统中的全身美型视频模式则可以针对视频拍摄进行任务身材比例调整。

　　除了全身美型视频模式，本次系统更新还加入了质感人像后置拍摄和蓝牙管家功能，在日历中还加入了算运势、看黄历等细节。另外，系统稳定性和功耗进一步优化，还有七夕限定彩蛋。

美图T手机美图T手机

　　美图T9是一款主打美颜拍照的手机，外观上延续了前几代风格，保留“双V”式的设计。该机配备6.01英寸18：9屏幕，搭载高通骁龙660处理器，辅以4GB/6GB运行内存+64GB/128GB机身存储组合，前后均配备双摄像头，主镜头均为1200万像素，副镜头均为500万像素。值得一提的是，内置了一颗自研的MT-AI图像处理器，用于提升照片质量。（苏航）

　　最后附上官方宣传图：

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有