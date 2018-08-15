高东真说的三星可折叠手机什么样？这些图给你点思路

关于手机新形态的发展，到了现在似乎又遇到一个瓶颈。在追求“真·全面屏”的路上，各家厂商属于“八仙过海，各显神通”的状态，眼瞅着“一整块屏”就要实现了。如果一整块屏幕就是“全面屏”的最终形态，那么下一次手机形态革命又会是什么呢？

下一次智能手机革命或许就在折叠屏

有人说是折叠屏手机。所谓折叠屏，当然不是那种两块屏拼在一起的状态，而是真真正正可折叠屏幕。而在可折叠手机的传说中，有两家厂商的呼声最高，一家是微软，另一家则是三星。

微软的可折叠设备，或者说新形态的智能手机代号为“仙女座”，它一直活在传说中。这款设备被看作是Surface Phone的化身，不过目前关于这款设备的情况我们知之甚少，甚至连它到底存不存在都无法确定。从这一角度来说，三星的可折叠手机虽然也活在传闻中，但是似乎更靠谱一些。

三星Note9发布会后，三星电子移动业务部门总裁高东真在接受采访时表示三星希望能够推出全球首款可折叠智能手机。

三星电子移动业务部门总裁高东真

此前，外媒AndroidAuthority曾盘点过三星可折叠手机的前生今世，记录了三星对可折叠设备的执着。这一次他们根据传闻和专利对三星可能推出的可折叠手机进行了概念分析，我们一起来看一下：

问题的关键在于怎么“折”

这是一种新形态的智能手机，就像上面提到的那样不是两块屏幕屏在一起，而是利用柔性屏幕，让手机做到真正的折叠而不至损坏。这种手机的机身可用铰链来连接，电池也可能是经过特殊设计的可弯曲电池。

三星可折叠手机概念图

但不管怎么说，这种可折叠手机最关键，也是最精髓的地方在于怎么折叠。我们最常见，或者说最容易想到的折叠方式就是对折，这种机制有点像翻盖手机，打开后屏幕就是一大块，折叠起来时机身就变得小巧，方便放入口袋。

折叠方式一：一口气折三折

这种折叠方式基于三星的一项专利，允许手机折三折：手机顶部向后折叠，底部向前折叠。最终的效果就是手机折成信用卡大小，露在外面的屏幕能显示时间、消息等信息。

基于外媒Patently Mobile的猜想制作的渲染图

对于7英寸屏幕的手机来说，经过这种方式折叠，能变得非常小巧，只不过这样的方式对手机的内部结构要求非常高，毕竟要一口次折两下。对于第一代产品来说，这种方式显得有些激进，而且折叠后的3.5英寸屏幕能做的事不多，折叠后整个机身也会厚很多。

折叠方式二：向下折的摄像头

这种方式只是向下折叠一次，大概是手机上半部分的三分之一。这样做的好处是手机折下来以后，后置摄像头可以当做前置使用，如此一来前置摄像头就可以去掉从而实现真正的全面屏。除此以外，余下的屏幕部分也足够大，可以当作小屏智能手机使用，而且可以保证功能齐全。

基于韩媒MK制作的渲染图，7.3英寸，折叠后有4.5英寸的显示面积

和对折相比，三星可能会更喜欢这种折叠方式，因为它能让手机在折叠时保持与用户的互动。除非三星还想给手机背面加个副屏（这更不现实），否则对折之后的手机就一点用处都没有了。

而且在某些场景下，大屏手机（展开后）并不实用，比如在公交站打电话、查地图之类的操作，如果需要展开屏幕再使用很明显复杂得多。所以，只折叠一小部分称为一种更合适的方案。

折叠方式三：再多折一点点

它和第二种折叠方式的思路一致，只是折得更多一点，留下的屏幕再少一点。这样做的好处是折叠后手机体积更小，而且能保留一部分屏幕给用户操作使用。

基于外媒ETNews制作的渲染图，7到8英寸屏幕，保留三分之一的可用面积

这一方案的问题在于屏幕尺寸的选择。如果使用8英寸以上的屏幕，折叠之后剩下的屏幕有3.6英寸，再加上折叠后的边框，手机提体积依然很大，难以放到口袋里；如果选择小于8英寸的屏幕就会出现另一个问题：折叠后的屏幕太小很难做其他事情。外媒给出的建议是剩下的屏幕可以用来显示时间，或者接听电话这样的基本操作。

写在最后：

可折叠手机的折叠方式有很多种，许多厂商在这方面都申请了专利。比如OPPO之前就申请过横向向后对折的专利。在这个阶段，任何一种折叠方式都有可能成为未来智能手机的新方向。

此前曝光的OPPO可折叠手机专利

当然，对于第一代可折叠手机，我们最好还是保持一个观望的态度。虽然大家都希望智能手机行业能有更多创新，但毫无疑问这是一件很难做好的事情。（苏航）