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罗永浩发微diss某厂商系统抄袭：这和借鉴有本质区别

罗永浩发微diss某厂商系统抄袭：这和借鉴有本质区别
2018年08月14日 14:26 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月14日下午消息，此前罗永浩曾在多个公开场合及微博上表达过对不少友商抄袭Smartisan OS大爆炸等功能的不满。而刚刚老罗再次在微博发声，diss了某厂商测试版系统中新加入的功能抄袭。

　　起因是某厂商系统的新功能介绍，从该测试系统的介绍图不难看出，这一特性与Smartisan OS的闪念胶囊功能看来颇为相似。随后有网友截图了这一功能，并@了罗永浩，才有了他这条diss的微博。

原微博截图原微博截图

　　罗永浩称：

　　1、借鉴和抄袭是有本质区别的，这是赤裸裸的抄袭

　　2、有人说“天天抄苹果也就算了，怎么连小公司的也好意思抄？”嗯，我觉得抄小企业并不比抄苹果更过分，性质是一样的...一样恶心

　　3、其实每次他们说“本分”的时候，我都替他们难为情...但作为闪念胶囊的产品经理，还是希望他们的用户用得开心

　　最后，罗永浩还在相关微博里表示“我们还有其他大招”，看来下周发布会上，在系统上或有新功能。

　　新浪手机点评：业界对于老罗在系统层面的微创新肯定态度居多，但同时也认为“功能创新抄袭门槛过低”，事实上此前Smartisan OS上的大爆炸功能早已在不少系统普及。类似此次炮轰“抄袭闪念胶囊”事件，态度已算经平和了许多。(王迪)

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