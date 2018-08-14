OPPO R17 Pro跑分首曝：配备骁龙710 内存至8GB

昨天，OPPO在微博上正式官宣R系列新机——OPPO R17，随后在官网公布了R17的大部分配置信息，该机确认搭载骁龙670处理器。在R17之外，还有一款定位更高的R17 Pro将一同亮相。考虑到OPPO自家的旗舰机Find X搭载的是骁龙845平台，那么R17 Pro最有可能配备的就是骁龙710处理器。

OPPO R17 Pro后置三摄

OPPO R17部分配置

日前，我们在移动芯片跑分平台Geekbench上发现了一款型号为“PBEM00”的OPPO神秘新机。该机昨天在平台上测试了多次，从配置信息看，搭载了骁龙710+8GB的性能组合，运行Android 8.1.0系统。单核成绩和多核成绩分别为1700分和5800分左右，作为对比，骁龙845的单核和多核成绩约为2400分和9000分。

疑似OPPO R17 Pro跑分

目前已知OPPO R17搭载6.4英寸水滴屏，配备光感屏幕指纹，内置8GB+128GB内存组合，前置2500万像素AI自拍镜头，运行ColorOS 5.2系统。OPPO R17 Pro将后置三摄，其余配置应该和R17相差不大。