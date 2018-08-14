作者：崂山老道

上周，魅族发布了魅族16手机，除了非常具有攻击性的2698元定价，最扎眼的改变应该是处理器。

发布会之前，魅族官方甚至非常兴奋的发了一条微博“魅族16用骁龙845，连续强调了3遍”！

可在此前，魅族曾公开表示，魅族是唯一一家不依靠高通做大做强的手机公司，很显然，提起打磨联发科，魅族还是有一些自豪之情在里边的。更有媒体称，从MT6595到Helio P10再到Helio X30，魅族手机的发展史就是联发科主流处理器的更新史。

然而今年，魅族发布的两款手机都采用了高通骁龙的处理器。

实际上，在魅族之前与联发科告别的还有美图T9手机，转向高通骁龙平台。再往前追溯，OPPO、vivo也从去年开始在R11、X20的旗舰机型上从联发科改为高通。

联发科在国产手机中，已经基本丧失高端市场。

当然，在中低端市场联发科还是具备一定的实力，比如定价1300元的vivo Y81、将于越南发布的OPPO F9、999元的诺基亚X5、599元的红米6A……

曾经被视为国产芯片曙光的联发科为何沦落至此？

低端是原罪

老道认为，一个重要的原因就是其身上撕不掉的低端标签。

至于这个标签的由来，就不得不从2003年国产“山寨机”的崛起说起。彼时，联发科作为唯一获得移动处理器芯片制造技术的国内厂商推出了第一款手机解决方案——MTK。

在深圳华强北手机市场的助推下，山寨机和MTK平台迅速占据了国内的不少手机市场份额。包括波导、天语、长虹、TCL这些老牌国产厂商都曾经是MTK平台的承载设备（手机）厂商。

2008年联发科以一颗MT6575芯片的成功，奠定了芯片领域的定位。这颗芯片，大幅降低了智能机的成本和价格，打造出联想A750、vivo S7等一系列火爆的千元机，成为很多人第一次接触安卓智能机的选择。

这样的发展线路，直接助推了联发科的两个结果：一是品牌定位低端，二是销量迅速获得提升。

关于第二点，纽约时报2013年的一篇汇总文章中，评价联发科道：在国产手机发展的前十年时间里，无疑是联发科的鼎盛时期。

但影响最为深远的却不是其庞大销量，反而是低端的定位。

联发科也不是没有想过改变。在2015年初的发布的HTC One M9+上，联发科的Helio X10处理器初次亮相，这表明了联发科有意旗舰化，提升自身的品牌定位，该手机发布时的售价高达5000元。

但随后的事情我们都知道了，采用了同款处理器的魅族MX5的售价为1799元，而到了“价格屠夫”小米的手里，相同芯片的红米Note 2售价仅为799元。

可想而知，当消费者看到自己花4000多买的HTC旗舰，跟799元买到的红米Note 2使用的是同一款联发科处理器时，内心是一种怎样的懊恼与悔恨。

实力差距是硬伤

联发科会有如此结果，品牌定位的局限只是其中原因之一，另一个重要原因则是其硬实力略逊一筹。

还是以Helio X10为例。当乐视超级手机乐1初次使用这款处理器的时候，其安兔兔跑分高达50000多分，只比当时的高通骁龙810低8000多分。但是这就代表了Helio X10功能非常强悍么？

我们以最具代表性的CPU和GPU的性能进行简要分析。

Helio X10采用了八核A53的架构。而在A53之上，还存在着档次更高的A57架构，两者的性能区别就是一个省电、发热小、性能低，一个费电、发热多、性能高。

而作为竞争对手的骁龙810，却采用了4个A57的核心。只这一点，便已决定了Helio X10在作为旗舰这个件事上，实在有点勉强（尽管骁龙810当年也失手了）。

再来看非关系到3D图形运算的GPU，这直接关系到“机友”玩游戏时候的流畅度体验。Helio X10内置的GPU核心是PowerVR G6200，但这款GPU产品同样是PowerVR产品中的低端产品，更高端的是当时iPhone 6plus使用的GX6450。

经过测试，iPhone 6plus的图形性能比魅族MX4高两倍多，更有数据指出，G6200这颗GPU能否流畅运行Android平台上最新的3D游戏都还是一个问题。

另外，在智能手机竞争最关键几年，联发科芯片在基带方面始终落骁龙一筹，网上关于联发科处理器信号不稳定的抱怨也有很多，2016年红米Note3/魅族MX5等搭载联发科Helio X10处理器的机型出现WiFi断流问题就是一例。信号不好，这对智能手机的体验影响是很严重的。

联发科对产品线和命名的管理也是有待商榷。

先不说的别的，MT6750、MT6755N、MT6755S、MT6752、MT6753T、MT6582、MT6735、P10、P15、P18、P20、P22、Helio X10、Helio X20、Helio X30……这些芯片型号谁能先帮老道梳理一下，哪些型号啥时候发布的，相互之间是啥关系，性能有啥特点，对标的是哪款产品，哪款手机应用了哪款芯片？

这些眼花缭乱的芯片名称，反正老道是记不住的。只能在看到前缀“联发科”的名字时，结合上述原因，下意识地产生“还差点意思”的感觉。

现在，中国手机市场已经不同往日。根据GFK的数据报告，中国Android智能手机均价，从2016年的1500上升到2017年的1600，预估2018年均价将达到1700左右。

也就是说，国内的智能手机消费正在经历一个升级阶段，消费者对性能、品牌等要求正在逐渐增强，而品牌与产品性能提升缓慢的联发科，无疑在吃尽低端换机红利之后，遇到了一个难以逾越的瓶颈。

因此，魅族等厂商选择放弃联发科也就理所应当了。