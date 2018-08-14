大批机型获升级 索尼/HTC公布Android P推送计划

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近段时间索尼移动和HTC均对外透露了有关Android P的升级计划。尽管这两家厂商昔日大厂已经在国内被挤压成了小众品牌，但他们对于Android系统的版本维护还是持有很大执念的，所以对于想要第一时间体验到原生安卓系统的用户来说，这两个品牌是个不错的选择。

HTC官方近日在推特上发布了Android P的升级计划，第一批升级Android P的产品为HTC U12+/U11/U11+，除此之外U11 life将会升级Android One。至于推送的具体时间，HTC还未具体给出。

根据Phone Arena的报道，在9月份将会有6款索尼手机获得Android P的升级推送，其中包括Xperia XZ2、Xperia XZ2 Premium、Xperia XZ2 Compact、Xperia XZ1、Xperia XZ1 Compact和Xperia XZ Premium。

Android P除了算法优化以外，也加入了不少新功能，比如增添了异形屏显示的支持，加入了全面屏手势，并且可以记录用户每天使用手机的习惯以及每项应用的时长等等。