测试版导致App严重卡顿 iOS 12 Beta 7上线又被撤下
2018年08月14日07:52 新浪手机 收藏本文
iOS 12是苹果公司今年6月发布的新系统
新浪手机讯 8月14日上午消息，苹果公司用于移动设备的iOS 12开发者测试版Beta 7今天凌晨上线后，又被紧急撤下，原因是一些用户发现升级后打开应用速度变得很慢。
如果你还没有升级iOS 12 Beta 7，你可能会注意到在系统更新中已经刷新不出来了，根据一些已经升级的用户反馈，升级后“App启动前会有一个非常明显的卡顿”，一些用户说“启动需要10秒或更长时间”
但奇怪的是，一些用户表示，升级完毕使用iPhone10来分钟后，卡顿问题就消失了，但另一些人说一直存在不会消失。
这导致苹果公司在凌晨推出升级后，又把它撤回会了，目前没升级的用户已经找不到Beta 7了。
据已经升级的用户说， 这次升级移除了FaceTime群聊功能，苹果表示这只是暂时的，将在后续版本中加入。
开发者测试版本身就是用于测试bug使用，我们一直以来的建议都是如果你有第二台设备可以用来尝鲜，提前体现新系统，但不建议将它用于主力机，即便是iOS 12这种完成度很高的系统，毕竟还是测试版。
这其实并非苹果第一次撤回系统升级，2017年3月，iOS 10.3正式版统推送几个小时后，iPhone 5、iPhone 5C两款机型的OTA更新就被撤回。（晓光）
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