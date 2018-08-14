锤子公布发布会售票细节 5个价格任选

昨日晚间，锤子科技正式宣布，将于8月20日19：30在北京凯迪拉克中心（原五棵松体育馆）召开新品发布会，此前网上传闻的坚果Pro 2S也将发布。关于本次发布会门票，锤子官方也放出了购买具体细节，一起来看看吧。

图片来自官方

锤子官方表示，本次门票分为看台100/200/400/600元的四个档位，与场地800元一档，总共有5个价格作为可选。用户购买一个订单仅限购6张门票，创建订单后需要在15分钟内完成付款，否则订单会自动失效。

图片来自官方

本次发布会不支持电子票，换句话说，用户需要手持实体门票才可入场。大家还要注意的是，发布会门票，锤子不再提供配送，可能会通过到付的方式来完成操作。

此外，本次发布会最后入场时间为8月29日的18：30，发布会结束时间为当天的22：00，入场不能携带食品与饮料。

据了解，北京凯迪拉克中心是2008年北京奥运会篮球项目的比赛场馆，位于西四环五棵松桥东北角，毗临地铁一号线五棵松站，建筑面积6.3万平方米，场心面积2000平方米，最多可容纳观众18000人（发布会常用的3面台模式可容纳8000-11000人）。而此前的坚果R1发布会地点鸟巢体育馆则可以容纳90000人。不知此次老罗的相声上座率如何？